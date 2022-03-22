Кара небесна. Чому ударний БПЛА Bayraktar TB2 виявився наскільки хорошим

Більшість аналітиків сумнівалися, що майже 20 українських БПЛА Bayraktar TB2 зможуть пережити перші етапи війни. Очікувалося, що більшість із них буде знищено на землі, а решту збито незабаром після зльоту. Цього не сталося, а бойові успіхи TB2 стали одним із символів завзятого опору агресорам.

Вторгнення путінської Росії в Україну почалося не так давно, але вже шокує своєю жорстокістю. Країна, що пройшла через безліч історичних трагедій, знову переживає похмурі часи. Значно переважальні сили противника взяли в облогу Україну з трьох сторін, обрушуючи вогонь на будь-які цілі та з легкістю жертвуючи життям цивільних. Україна бореться за право на своє існування: Володимир Путін неодноразово висловлював намір перетворити Україну на частину Росії. Можна було очікувати, що за цих обставин український народ відчував би себе покинутим і не бачив би найменшої надії. Але все виявилося не так.

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений ефективності ударного БПЛА Bayraktar TB2 та його ролі в російсько-українській війні.

Ударний БПЛА Bayraktar TB2 на варті України

В останні тижні українці продемонстрували цілком протилежне песимістичним очікуванням. Їхня стійкість і рішучість перед обличчям переважальних сил агресора здивували багатьох, і не в останню чергу — самих архітекторів вторгнення в Москві. Не менший подив викликають безпорадність і відсутність підготовки російських військових до конфлікту з точки зору вибору театру та типу бойових дій. Як надзвичайна стійкість українського народу, так і невдачі російської армії були записані у форматі HD, завантажені та мільйони разів показані світові, який сьогодні підключений до мережі більшою мірою, ніж під час будь-яких конфліктів минулого. Серед багатьох ікон опору, що опинилися у центрі уваги (серед них і цей український фермер) є техніка, яка домінувала у багатьох конфліктах останнього десятиліття: турецький Bayraktar TB2.

Більшість аналітиків мали сумніви, що майже 20 українських TB2 зможуть пережити перші етапи війни. Очікувалося, що більшість із них буде знищено на землі, а решту збито незабаром після зльоту, а про повторення історій успіху конфліктів у Лівії, Сирії та Нагірному Карабаху навіть і не йшлося. Зокрема, ці успіхи пояснювалися неефективністю інтегрованих систем ППО, що діють у районі операцій, а також низькою інтенсивністю цих конфліктів.

При цьому аналітики не звертали уваги на те, що під час цих воєн використовувалися найсучасніші російські системи ППО, а простір боїв у Вірменії на той час представляв одну з найщільніших мереж ППО у світі.

У міру публікації кадрів, на яких TB2 живуть і живуть у небі України, здобувши разючі перемоги над російськими системами ППО та лініями постачання, швидко стало зрозуміло, що ці міркування помилкові. Українське суспільство та його прихильники за кордоном несподівано згуртувалися навколо безпілотника, котрий став символом непокори загарбникові, який переоцінив свої сили. Bayraktar TB2 раптово став найпопулярнішою торговою маркою: на його честь називали тварин, його назва використовувалася у вірусних відеороликах, зрештою, про нього написали пісню.

[ + – ] ЗРК "Бук-М2", що нічого не підозрює, охороняє 65-кілометрову російську колону за межами Києва, уражений боєприпасом MAM-L, випущеним з українського Bayraktar TB2

Хоча російське Міністерство оборони (МО) вже заявило про велику кількість знищених TB2, ніж було в довоєнному арсеналі України, насправді наразі у відкритому доступі є лише один доказ про одного збитого безпілотника. Для тих, хто уважно стежить за застосуванням TB2 в останніх конфліктах, у їхньому успіху немає нічого загадкового. Поєднання стійкості до глушіння і спуфінгу, малого поперечного перерізу радара (через невеликий розмір самого БПЛА) і найголовніше — здатність уражати з великої відстані з високою точністю робить ці безпілотники одними з найскладніших цілей для виявлення та ураження системами ППО.

Тим часом, компанія Baykar Tech, яка створила Bayraktar TB2, погодилася відправити в охоплену війною країну більше безпілотників, і перша партія уже прибула до місця призначення. Враховуючи досить очевидну загрозу державності України та тісне співробітництво між турецькими й українськими оборонними компаніями в минулому, подальші поставки TB2 ні для кого не стали несподіванкою.

Зрозуміло, тепер, коли країна, що приймає, стала зоною активних бойових дій, у підтримці Туреччини є очевидний політичний компонент. Проте Міністерство оборони України зводить публікації про цих безпілотників до мінімуму, намагаючись не привертати надто багато уваги до одного зі своїх найпотужніших засобів. Усі попередні матеріали, що стосуються TB2, з'явилися в інтернеті до їх офіційної публікації. Це ще раз підтверджує, що активність безпілотників навмисно замовчується.

[ + – ] На одному з небагатьох опублікованих відеороликів із Bayraktar TB2 показаний удар по російському потягу постачання, який перевозив таке необхідне паливо на фронт в Україні. Цей удар був завданий на Кримському півострові, у межах досяжності знаменитого російського ЗРК С-400

Відправляючи в Україну одні з найсучасніших БПЛА, Туреччина зміцнює двосторонні відносини, які стрімко розвивалися останніми роками поза контекстом прагнення України вступити в НАТО. Туреччина вже є членом альянсу, тому її рішення зайняти позицію під час спровокованого Росією вторгнення сигналізує про готовність Туреччини захищати свої інтереси, навіть ризикуючи викликати гнів іншого великого геополітичного гравця. Той факт, що Туреччина допомагає захистити від нападу вільну Європу, робить це рішення популярним серед її союзників по НАТО. Завдяки цьому останніми тижнями різко змінився наратив більшості західних країн щодо Туреччини.

Незважаючи на те, що постачання TB2 та боєприпасів до них привертають увагу міжнародної преси, Туреччина поки що пропонує лише малу частину можливостей своїх БПЛА. Важливо зазначити, що хоча TB2 вже вирішував долі країн у небі Лівії та Нагірного Карабаху, він навіть не є останнім зразком техніки, випущеним турецькою компанією Baykar Tech. Жорстока війна в Україні триває уже кілька тижнів, тому мотивація для підтримки української оборони може лише посилитись, і в майбутньому цілком можливе збільшення постачання зброї від турецького союзника.

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Зокрема, далекобійні системи високоточного наведення, такі як TRLG-230 і Bayraktar Akıncı, можуть виявитися вирішальними у війні, для якої на цьому етапі характерні довгі колони бронетехніки, що сидять на відкритих шосе в українській сільській місцевості. Взаємодія між БПЛА типу TB2 й Akıncı та TRLG-230 з лазерним наведенням дає разючі результати. При цьому останні системи по суті розширюють арсенал перших, завдаючи необмежену кількість пошкоджень після визначення цілі без необхідності наближатися до ворожої ППО. Оскільки російське вторгнення, схоже, перебуває на критичній стадії, саме цей тип зброї може вкотре змінити долі народів.