Кара небесная. Почему ударный БПЛА Bayraktar TB2 оказался так хорош

Большинство аналитиков сомневались, что около 20 украинских БПЛА Bayraktar TB2 смогут пережить первые этапы войны. Ожидалось, что большинство из них будут уничтожены на земле, а остальные сбиты вскоре после взлета. Этого не случилось, а боевые успехи TB2 стали одним из символов упорного сопротивления агрессорам.

Вторжение путинской России в Украину началось не так давно, но уже шокирует своей жестокостью. Страна, прошедшая через множество исторических трагедий, вновь переживает мрачные времена. Значительно превосходящие силы противника осадили Украину с трех сторон, обрушивая огонь на любые цели и с легкостью жертвуя жизнями гражданских. Украина борется за право на свое существование: Владимир Путин неоднократно высказывал намерение превратить Украину в часть России. Можно было ожидать, что в этих обстоятельствах украинский народ чувствовал бы себя покинутым и не видел бы ни малейшей надежды. Но все оказалось не так.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный эффективности ударного БПЛА Bayraktar TB2 и его роли в российско-украинской войне.

Ударный БПЛА Bayraktar TB2 на страже Украины

В последние недели украинцы продемонстрировали совершенно обратное пессимистическим ожиданиям. Их стойкость и решимость перед лицом превосходящих сил агрессора удивили многих, и не в последнюю очередь – самих архитекторов вторжения в Москве. Не меньшее удивление вызывают беспомощность и отсутствие подготовки российских военных к конфликту с точки зрения выбора театра и самого типа боевых действий. Как необычайная стойкость украинского народа, так и неудачи российской армии были записаны в формате HD, загружены и миллионы раз показаны миру, который сегодня подключен к сети в большей степени, чем во время любых конфликтов прошлого. Среди многих икон сопротивления, которые оказались в центре внимания (среди них и этот украинский фермер) есть техника, доминировавшая во многих конфликтах последнего десятилетия: турецкий Bayraktar TB2.

Большинство аналитиков сомневались, что около 20 украинских TB2 смогут пережить первые этапы войны. Ожидалось, что большинство из них будут уничтожены на земле, а остальные сбиты вскоре после взлета, а о повторении историй успеха конфликтов в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе не могло быть и речи. В частности, эти успехи обычно объяснялись неэффективностью интегрированных систем ПВО, действующих в районе операций, а также низкой интенсивностью этих конфликтов.

При этом аналитики не обращали внимания на то, что во время этих войн использовались современнейшие российские системы ПВО, а пространство боев в Армении в то время представляло одну из самых плотных сетей ПВО в мире.

По мере публикации кадров, на которых TB2 живут и здравствуют в небе Украины, одерживая впечатляющие победы над российскими системами ПВО и линиями снабжения, быстро стало понятно, что эти рассуждения ошибочны. Украинское общество и его сторонники за рубежом неожиданно сплотились вокруг беспилотника, который стал символом неповиновения захватчику, переоценившего свои силы. Bayraktar TB2 внезапно стал самой популярной торговой маркой: в его честь называли животных, его название использовалось в вирусных видеороликах, в конце концов, о нем сочинили песню.

[ + – ] Ничего не подозревающий российский ЗРК "Бук-М2", охраняющий 65-километровую российскую колонну за пределами Киева, поражен боеприпасом MAM-L, выпущенным из украинского Bayraktar TB2

Хотя российское Министерство обороны (МО) уже заявило о большем количестве уничтоженных TB2, чем было в довоенном арсенале Украины, на самом деле на данный момент в открытом доступе есть только одно доказательство об одном сбитом беспилотнике. Для тех, кто внимательно следит за применением TB2 в последних конфликтах, в их успехе нет ничего загадочного. Сочетание устойчивости к глушению и спуфингу, малого поперечного сечения радара (в силу небольшого размера самого БПЛА) и самое главное – способность поражать с большого расстояния с высокой точностью делает эти беспилотники одними из самых сложных целей для обнаружения и поражения системами ПВО.

Тем временем, компания Baykar Tech, создавшая Bayraktar TB2, согласилась отправить в охваченную войной страну больше беспилотников, и первая партия уже прибыла к месту назначения. Учитывая довольно очевидную угрозу государственности Украины и тесное сотрудничество между турецкими и украинскими оборонными компаниями в прошлом, дальнейшие поставки TB2 ни для кого не стали неожиданностью.

Разумеется, теперь, когда принимающая страна стала зоной активных боевых действий, в поддержке Турции есть явный политический компонент. Тем не менее, Министерство обороны Украины сводит публикации об этих беспилотниках к минимуму, пытаясь не привлекать слишком много внимания к одному из своих самых мощных средств. Все предыдущие материалы, касающиеся TB2, появились в Интернет до их официальной публикации. Это еще раз подтверждает, что активность беспилотников намеренно замалчивается.

[ + – ] На одном из немногих опубликованных видеороликов с Bayraktar TB2 показан удар по российскому поезду снабжения, перевозившему столь необходимое топливо на фронт в Украине. Этот удар был нанесен на Крымском полуострове, в пределах досягаемости знаменитого российского ЗРК С-400

Отправляя в Украину одни из самых современных БПЛА, Турция укрепляет двусторонние отношения, которые стремительно развивались в последние годы совершенно вне контекста стремления Украины вступить в НАТО. Турция уже является членом альянса, поэтому ее решение занять позицию во время спровоцированного Россией вторжения сигнализирует о готовности Турции защищать свои интересы, даже рискуя навлечь на себя гнев другого крупного геополитического игрока. Тот факт, что таким образом Турция помогает защитить от нападения свободную Европу, делает это решение популярным среди ее союзников по НАТО. Благодаря этому в последние недели резко изменился нарратив большинства западных стран в отношении Турции.

Несмотря на то, что поставки TB2 и боеприпасов к ним привлекают внимание международной прессы, Турция пока предлагает лишь малую часть возможностей своих БПЛА. Важно отметить, что, хотя TB2 уже решал судьбы стран в небе Ливии и Нагорного Карабаха, он даже не является последним образцом техники, выпущенным турецкой компанией Baykar Tech. Жестокая война в Украине длится уже несколько недель, поэтому мотивация для поддержки украинской обороны может только усилиться, и в будущем вполне возможно увеличение поставок оружия от турецкого союзника.

Важно

Воины дорог. Как ВСУ громят снабжение ВС РФ

В частности, дальнобойные системы высокоточного наведения, такие как TRLG-230 и Bayraktar Akıncı, могут оказаться решающими в войне, для которой на данном этапе характерны длинные колонны бронетехники, сидящие утками на открытых шоссе в украинской сельской местности. Взаимодействие между БПЛА типа TB2 и Akıncı и TRLG-230 с лазерным наведением дает поразительные результаты. При этом последние системы, по сути, расширяют арсенал первых, нанося неограниченное количество повреждений после определения цели без необходимости приближаться к вражеской ПВО. Поскольку российское вторжение, похоже, находится на критической стадии, именно этот тип оружия может еще раз изменить судьбы народов.