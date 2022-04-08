Розслідувачі CIT відкинули версію про обстріл Краматорська з боку ЗСУ

Аналітики стверджують, що удар по території вокзалу міг бути завданий із території, контрольованої проросійськими бойовиками.

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Група розслідувачів Conflict intelligence team дійшла висновку, що Збройні сили України не могли спеціально обстріляти залізничний вокзал Краматорська Донецької області як "провокацію", як про це стверджує Міністерство оборони РФ. Про це йдеться у відповідній публікації гурту на сайті Medium.

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Уранці 8 квітня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що по вокзалу Краматорська, звідки мала проводитися евакуація мирного населення, було завдано ракетного удару.

[ + – ] Пост Кириленка

На фотографії з місця події можна побачити ракетну частину ракети "Точка-У", яка лежить у північно-східному напрямку, що може означати, що снаряд, імовірно, прилетів із заходу, південного заходу або півдня.

Проєкт зазначає, що ракетна частина впала на землю та не перекинулася під час падіння, інакше вона розвалилася б на частини, саме тому CIT вважає свій метод визначення траєкторії польоту ракети застосовним. Розслідувачі також навели заяву Міноборони РФ, у якій говорилося, що ракета летіла з південного заходу, а сам снаряд був запущений нібито з території підконтрольного українському уряду Добропілля, розташованого за 45 кілометрів від Краматорська.

[ + – ] Заява Міноборони РФ

Тим не менш, у південно-південно-західному напрямку, наприклад на південь від Вугледара та в районі Великої Новосілки Донецької області, в межах дальності польоту "Точки-У", яка становить 120 кілометрів, розташовані позиції ЗС РФ і бойовиків з ОРДЛО, і тому пуск міг бути здійснений звідти. У той же час, якщо відкинути інформацію про напрямок, у якому лежить ракетна частина, можна припустити, що пуск був здійснений із підконтрольного "ДНР" міста Шахтарськ, що розташоване на південний схід від Краматорська. Саме там був зафіксований пуск невизначених ракет, тому можливо, що рано чи пізно буде виявлена й друга ракетна частина снаряда.

Команда CIT зазначила, що опубліковані проросійськими телеграм-каналами пости про потрапляння по "скупченнях ЗСУ" не можуть говорити про визнання провини з боку російських збройних формувань, оскільки подібні канали часто репостять виявлені в мережі кадри обстрілів житлових кварталів і стверджують, що це свідчення ударів по військових об'єктах України.

"Куди підозріліший вигляд мають попередження, опубліковані проросійським каналом у ніч із 7 на 8 квітня, де мешканцям Слов'янська та Краматорська радять не евакуюватися залізничним транспортом. Крім того, російське Міноборони саме неодноразово повідомляло про удари по залізничних станціях на захід від Краматорська. Буквально напередодні представник української залізничної компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомляв, що "внаслідок удару по шляхопроводу в районі Барвінкова було затримано три евакуаційні потяги", — йдеться в публікації розслідувачів.

Проєкт також зазначив, що Міноборони держави-агресора апелює до того, що в РФ нібито немає на озброєнні "Точок-У", проте ще наприкінці минулого року з'являлися повідомлення про те, що створена незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 47-а ракетна бригада 8-ї армії, яка дислокується на схід від Донбасу, озброєна цими ракетними комплексами — їх можна спостерігати в репортажі місцевого телеканалу.

Розслідувачі зазначили, що ця ракетна бригада отримала ракетний комплекс "Іскандер-М" лише 26 січня цього року, тобто менш як за місяць до початку повномасштабної війни, і тому навряд чи змогла його освоїти за такий короткий проміжок часу.

Крім цього, є свідчення використання військами РФ "Точок-У" на Київському напрямку — відповідний ешелон із літерою "V" був знятий у білоруському місті Гомель.

Такі ракетні комплекси є на озброєнні в Білорусі, проте розслідувачі жодного разу не спостерігали військову техніку республіки з позначенням "V", крім цього, техніка РБ відрізняється від російської камуфляжем. За даними РЖД, які є в розпорядженні CIT, ешелон із "Точками-У" прямував у Білгородську область, звідки, ймовірно, мав направитися в Україну для участі в наступі на Донбас.

"Варіант "провокації України", який педалює МО РФ, видається нам неймовірним хоча б тому, що українці не стали б ризикувати стратегічно важливим вокзалом (який використовується для постачання та перекидання підкріплень) заради "провокації" в умовах, коли свідчень обстрілів житлових кварталів і так більш ніж достатньо”, – додали розслідувачі.

Автори публікації також зазначили, що звинувачення української сторони в тому, що за допомогою обстрілу вона нібито хотіла зірвати евакуацію з Краматорська, "не витримує критики", оскільки місцева влада й уряд регулярно закликають жителів Донбасу евакуюватися будь-якими способами, у тому числі й за допомогою автотранспорту.

"Ніхто не зробив більше для "зриву евакуації", ніж російські військові, які останніми днями, як ми писали вище, б'ють по залізничних вузлах", — резюмували в CIT.

Нагадаємо, за даними голови Донецької ОВ Кириленка, у результаті атаки на вокзал у Краматорську загинули щонайменше 39 людей, майже 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 90% тих, хто був на вокзалі в момент удару, – люди похилого віку, жінки та діти.

Також ми писали, що в ніч на 5 квітня російські війська завдали авіаудару по Краматорську, внаслідок чого була пошкоджена залізниця.