ЗС РФ атакували залізницю в Краматорську: евакуація під питанням (фото)

За словами голови Слов'янської ВДА Вадима Ляха, внаслідок авіаудару знищене сполучення між Краматорськом і Слов'янськом. Терміни відновлення полотна не уточнюються.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У ніч із 4 на 5 квітня війська РФ завдали авіаудару по прифронтовому Краматорську, внаслідок чого було пошкоджено залізничне полотно. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, фахівці вже працюють на місці НП, проте терміни відновлення залізниці наразі не уточнюються.

"Після нічних авіаударів було пошкоджено залізничне полотно. Займаємося. Щодо термінів поки що незрозуміло. Буде щось відомо докладніше — одразу повідомлю", — написав Гончаренко у своєму Facebook і додав, що минула ніч була неспокійною, але, на щастя, обійшлося без жертв серед населення.

Керівник Слов'янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив, що внаслідок авіаудару ЗС РФ було знищено залізницю між Краматорськом і Слов'янськом.

"Як курсуватимуть евакуаційні потяги, повідомимо після з'ясування ситуації. Не панікуємо! Ми разом", — додав Лях у своєму Facebook.

Евакуаційні потяги "Укрзалізниці" після нічних авіаударів по Краматорську очікують на попередні результати аналізу пошкодженого залізничного полотна.

"Зокрема, поїзд 45/46 (маршрут "Краматорськ-Ужгород" — ред.) перебуває на станції Лозова, інформація про можливість подальшого руху оновлюватиметься", — наголосили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Варто зазначити, що на вівторок, 5 квітня, на сході України було призначено кілька евакуаційних поїздів для мирного населення:

№ 46/45 "Лозова-Ужгород" (за відсутності загрози можливе продовження до ст. Краматорськ), 14 вагонів, орієнтовно о 9:00;

№ 274/273 "Краматорськ-Львів", 16 вагонів, відправлення з Краматорська о 13:00;

№ 276/275 "Краматорськ-Львів", 13 вагонів, відправлення з Краматорська о 16:00;

№ 278/277 "Краматорськ-Львів", 14 вагонів, відправлення з Краматорська о 18:00;

№ 138/137 "Лозова-Хмельницький" (за відсутності загрози можливе продовження до ст. Краматорськ), 10 вагонів, орієнтовно о 15:00.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, внаслідок авіаудару по Краматорську також постраждала загальноосвітня школа №15. На місці прильоту снаряда утворилася вирва шириною 15 метрів і глибиною 3 метри.

Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюється. За фактом обстрілу цивільного об'єкта здійснюється досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів і звичаїв війни".

[ + – ] Унаслідок авіаудару по Краматорську зруйновано школу та залізницю [ + – ] Унаслідок авіаудару по Краматорську зруйновано школу та залізницю

Нагадаємо, кількома днями раніше голова Донецької ОДА Павло Кириленко закликав цивільних якнайшвидше евакуюватися з прифронтової області. За його словами, підрозділам ЗСУ простіше відбивати атаки ЗС РФ, якщо в населених пунктах не буде мирних жителів.

Також повідомлялося, що знімальна група телеканалу CNN потрапила під артилерійський обстріл ЗС РФ у районі Миколаєва.