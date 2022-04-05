Журналісти CNN потрапили під артилерійський обстріл військ РФ біля Миколаєва (відео)

Унаслідок обстрілу одна з машин, на яких приїхала знімальна група, отримала пошкодження — пробиті колеса та бензобак.

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Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл біля Миколаєва. Про це повідомляється в репортажі журналістів.

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Кореспондент-міжнародник Бен Ведеман і п'ять членів знімальної групи потрапили під обстріл російських військ під час зйомок репортажу в районі неподалік Миколаєва.

Після перших пострілів знімальна група разом із українськими військовими впала на землю, після чого вони почали повзти до машин. Одну з них посікло уламками, тому вона вийшла з ладу: пробиті шини, пошкоджені шибки. Також із автомобіля почав витікати бензин.

"Ми побігли до машин, щоб спробувати вибратися з цього району після того, як офіцер, який відповідає за цю позицію, сказав нам, що ми повинні піти, тому що можуть бути ще снаряди, тільки щоб виявити, що одна з двох машин була повністю знищена", — розповів Ведман.

Вони знімали репортаж за 6-7 км від позицій ЗС РФ. Усе навколо було тихо, але потім почався обстріл.

Нагадаємо, нідерландського журналіста Роберта Дулмерса видворили з України за публікації з місця вибуху в Одесі.

31 березня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА з-під завалів дістали 20 тіл загиблих.