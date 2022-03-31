Ракетний удар по Миколаївській ОДА: рятувальники дістали з-під завалів 20 загиблих (фото)

Співробітники держслужби продовжують розбирати завали на місці НС.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Рятувальники на Миколаївщині повідомили нову цифру загиблих внаслідок попадання ракети ворога в будівлю ОДА. Інформація з'явилася у Facebook Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

ДСНС інформує, що жертвами атаки ЗС РФ стало 20 людей. 19 тіл витягли з-під завалів, одна людина померла в реанімації.

[ + – ] Ракетний удар [ + – ] Ракетний удар [ + – ] Ракетний удар

Коли ЗС РФ вдарили по будівлі ОДА

Російські війська завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА 29 березня. Спочатку повідомляли про сімох загиблих, понад два десятки постраждалих. Перед атакою більшість людей (50-100 осіб) встигли залишити будівлю Миколаївської ОДА. Внаслідок влучення ракети зруйнувалася центральна частина будівлі — з 9 по 1 поверх, без подальшого горіння.

Нагадаємо, 31 березня близько 10 ранку дві ворожі ракети влучили по території однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок цього знищено склад із паливно-мастильними матеріалами.