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Военный Фокус Российско-украинская война

Ракетный удар по Николаевской ОГА: спасатели достали из-под завалов 20 погибших (фото)

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николаевская ога, ракетный удар
Спасатели разбирают завалы

Сотрудники госслужбы продолжают разбирать завалы на месте ЧП.

Спасатели в Николаевской области сообщили новую цифру о погибших после попадания ракеты врага в здание ОГА. Информация появилась в Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

ГСЧС информирует, что жертвами атаки ВС РФ стали 20 человек. 19 тел вытащили из-под завалов, один человек скончался в реанимации.

николаевская ога, гсчс
Ракетный удар
николаевская ога, гсчс
Ракетный удар
николаевская ога, гсчс
Ракетный удар
николаевская ога, гсчс
николаевская ога, гсчс
николаевская ога, гсчс

Когда ВС РФ ударили по зданию ОГА

Российские войска нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА 29 марта. По началу сообщалось о семи погибших, более двух десятков пострадавших. Перед атакой большая часть людей (50-100 человек) успели покинуть здание Николаесвкой ОГА. В результате попадания ракеты разрушилась центральная часть здания — с 9 по 1 этаж, без последующего горения.

Напомним, 31 марта около 10 утра две вражеские ракеты попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.