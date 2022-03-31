Ракетный удар по Николаевской ОГА: спасатели достали из-под завалов 20 погибших (фото)

Сотрудники госслужбы продолжают разбирать завалы на месте ЧП.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Спасатели в Николаевской области сообщили новую цифру о погибших после попадания ракеты врага в здание ОГА. Информация появилась в Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

ГСЧС информирует, что жертвами атаки ВС РФ стали 20 человек. 19 тел вытащили из-под завалов, один человек скончался в реанимации.

[ + – ] Ракетный удар [ + – ] Ракетный удар [ + – ] Ракетный удар

Когда ВС РФ ударили по зданию ОГА

Российские войска нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА 29 марта. По началу сообщалось о семи погибших, более двух десятков пострадавших. Перед атакой большая часть людей (50-100 человек) успели покинуть здание Николаесвкой ОГА. В результате попадания ракеты разрушилась центральная часть здания — с 9 по 1 этаж, без последующего горения.

Напомним, 31 марта около 10 утра две вражеские ракеты попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.