По военной части в Днепропетровской области нанесен ракетный удар: известно о первых жертвах
Уже известно о двух погибших в результате удара.
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31 марта около 10 утра две вражеские ракеты попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА в Facebook.
"Удар уничтожил административное здание, в котором находились люди. При разборе разрушенных конструкций обнаружили двух погибших и пятерых с тяжелыми травмами. Пострадавших госпитализировали", – рассказала пресс-офицер ГСЧС области Евгения Дудко.
Она добавила, что из-за вражеской атаки полностью уничтожен и склад с горюче-смазочными материалами. Произошел пожар, который спасатели еще ликвидируют.
Напомним, 29 марта российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Пропало много горюче-смазочных материалов.
Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА. По состояню на 31 марта известно о 19 жертвах, много пострадавших.