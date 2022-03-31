По военной части в Днепропетровской области нанесен ракетный удар: известно о первых жертвах

Уже известно о двух погибших в результате удара.

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31 марта около 10 утра две вражеские ракеты попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА в Facebook.

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"Удар уничтожил административное здание, в котором находились люди. При разборе разрушенных конструкций обнаружили двух погибших и пятерых с тяжелыми травмами. Пострадавших госпитализировали", – рассказала пресс-офицер ГСЧС области Евгения Дудко.

Она добавила, что из-за вражеской атаки полностью уничтожен и склад с горюче-смазочными материалами. Произошел пожар, который спасатели еще ликвидируют.

Напомним, 29 марта российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Пропало много горюче-смазочных материалов.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА. По состояню на 31 марта известно о 19 жертвах, много пострадавших.