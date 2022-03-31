По військовій частині на Дніпропетровщині завдано ракетного удару: відомо про перших жертв
Уже відомо про двох загиблих унаслідок удару.
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31 березня близько 10 ранку дві ворожі ракети потрапили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА у Facebook.
"Удар знищив адміністративну будівлю, в якій перебували люди. При розборі зруйнованих конструкцій виявили двох загиблих і п'ятьох із тяжкими травмами. Постраждалих госпіталізували", — розповіла пресофіцерка ДСНС області Євгенія Дудко.
Вона додала, що через ворожу атаку повністю знищено й склад із паливно-мастильними матеріалами. Відбулася пожежа, яку рятувальники ще ліквідовують.
Нагадаємо, 29 березня російські війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Було знищено багато паливно-мастильних матеріалів.
Раніше ЗС РФ завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА. Станом на 31 березня відомо про 19 жертв, багато постраждалих.