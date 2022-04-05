Журналисты CNN попали под артиллерийский обстрел войск РФ возле Николаева (видео)

В результате обстрела одна из машин, на которых приехала съемочная группа, получила повреждения — пробитые колеса и бензобак.

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Съемочная группа CNN попала под артиллерийский обстрел возле Николаева. Об этом сообщается в репортаже журналистов.

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Корреспондент-международник Бен Ведеман и пять членов съемочной группы попали под обстрел российских войск во время съемок репортажа в районе недалеко от Николаева.

После первых выстрелов съемочная группа вместе с украинскими военными упала на землю, после чего они начали ползти к машинам. Одну из них посекло осколками, поэтому она вышла из строя: пробитые шины, поврежденные стекла. Также из автомобиля начал вытекать бензин.

"Мы побежали к машинам, чтобы попытаться выбраться из этого района после того, как офицер, отвечающий за эту позицию, сказал нам, что мы должны уйти, потому что могут быть еще снаряды, только чтобы обнаружить, что одна из двух машин была полностью уничтожена", — рассказал Ведман.

Они снимали репортаж в 6-7 км от позиций ВС РФ. Все вокруг было тихо, но затем начался обстрел.

Напомним, нидерландского журналиста Роберта Дулмерса выдворили из Украины за публикации с места взрыва в Одессе.

31 марта стало известно, что в результате ракетного удара по Николаевской ОГА из-под завалов достали 20 тел погибших.