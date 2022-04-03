Журналиста из Нидерландов выдворили из Украины за публикацию кадров ракетного обстрела, - СМИ

Роберт Дулмерс приехал в Украину 1 марта через международный пункт пропуска Рава-Русская.

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Нидерландского журналиста Дулмерса Роберта Эдвина Луича Маре лишили журналистской аккредитации в Украине и выдворили со страны из-за того, что он нарушил закон и опубликовал кадры ракетного обстрела в Одесской области, сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

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Речь идет о снятых последствиях ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Одессе и области. Журналисту также запретили въезд в страну на три года.

Изначально он прибыл в Украину для освещения военных действий, получил пресс-карту от ВС Украины и начал работать.

Отмечается, что 3 апреля Дулмерс вопреки нормам действующего законодательства о запрете на распространение информации о результатах ракетных обстрелов со стороны ВС РФ, о чем был проинформирован, все равно разместил в личных пабликах видео подрыва объектов критической инфраструктуры. За это его и лишили аккредитации.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому запрещено постить кадры обстрелов, передвижения украинских войск, а также названия улиц.

Ранее министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не публиковать информацию о поставках оружия нашей стране от партнеров, ведь это может плохо сказаться на получение армией дополнительных возможностей в борьбе с врагом.