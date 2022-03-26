Зеленский подписал закон о тюремных сроках за посты в соцсетях: что нельзя публиковать
По словам первой леди Еленой Зеленской, теперь запрещено постить кадры обстрелов, передвижения украинских войск, а также названия улиц.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение информации о передвижении украинских войск или вооружения в условиях военного или чрезвычайного положения. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады в пятницу, 26 марта.
Согласно законопроекту 7189, в Уголовный кодекс вводится статья 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.
Первая часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за:
- распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран- партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.
Согласно второй части статьи, 5-8 лет тюрьмы грозит за:
- распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, в соответствии с третьей частью статьи, грозит за:
- вышеуказанные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия.
В свою очередь первая леди Украины Елена Зеленская в своем телеграм-канале сообщила, что согласно этому закону в социальных сетях нельзя публиковать следующую информацию:
- кадры ракет, которые летят или куда-то попали;
- названия улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов;
- перемещение украинских военных, военные объекты;
- работа противовоздушной обороны;
- место обстрела или попадание снаряда;
- адреса с визуальной привязкой или координаты боев;
- номера автомобилей, бронетехники;
- пострадавших или погибших (кроме официальных данных).
Отметим, что в самом тексте законопроекта, принятого Верховной Радой 24 марта, не указана информация об изменениях в законодательстве, которую привела супруга главы государства.
Недавно мы писали, что ракета могла попасть по ТРЦ "Ретровиль" в Киеве после того, как в соцсетях ранее выложили фотографию техники ВСУ в этом районе.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не публиковать информацию о поставках оружия нашей стране от партнеров, так как это может негативно повлиять на получение армией дополнительных возможностей в борьбе с армией РФ.