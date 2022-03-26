Зеленский подписал закон о тюремных сроках за посты в соцсетях: что нельзя публиковать

По словам первой леди Еленой Зеленской, теперь запрещено постить кадры обстрелов, передвижения украинских войск, а также названия улиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение информации о передвижении украинских войск или вооружения в условиях военного или чрезвычайного положения. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады в пятницу, 26 марта.

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Согласно законопроекту 7189, в Уголовный кодекс вводится статья 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Первая часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за:

распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран- партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно второй части статьи, 5-8 лет тюрьмы грозит за:

распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, в соответствии с третьей частью статьи, грозит за:

вышеуказанные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия.

[ + – ] Законопроект

В свою очередь первая леди Украины Елена Зеленская в своем телеграм-канале сообщила, что согласно этому закону в социальных сетях нельзя публиковать следующую информацию:

кадры ракет, которые летят или куда-то попали;

названия улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов;

перемещение украинских военных, военные объекты;

работа противовоздушной обороны;

место обстрела или попадание снаряда;

адреса с визуальной привязкой или координаты боев;

номера автомобилей, бронетехники;

пострадавших или погибших (кроме официальных данных).

[ + – ] Пост Зеленской

Отметим, что в самом тексте законопроекта, принятого Верховной Радой 24 марта, не указана информация об изменениях в законодательстве, которую привела супруга главы государства.

Недавно мы писали, что ракета могла попасть по ТРЦ "Ретровиль" в Киеве после того, как в соцсетях ранее выложили фотографию техники ВСУ в этом районе.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не публиковать информацию о поставках оружия нашей стране от партнеров, так как это может негативно повлиять на получение армией дополнительных возможностей в борьбе с армией РФ.