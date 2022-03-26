Зеленський підписав закон про тюремні терміни за пости в соцмережах: що не можна публікувати
За словами першої леді Олени Зеленської, наразі заборонено постити кадри обстрілів, пересування українських військ, а також назви вулиць.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності за поширення інформації про пересування українських військ чи озброєння в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради в п'ятницю, 26 березня.
Відповідно до законопроєкту 7189, до Кримінального кодексу вводиться стаття 114-2: несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Перша частина статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років:
- розповсюдження інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння та боєприпасів по території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України або Міністерством оборони України або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинених в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Відповідно до другої частини статті, 5-8 років в'язниці загрожує за:
- розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України або військових формувань, при можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, відповідно до третьої статті, загрожує за:
- вищезгадані злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
У свою чергу перша леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі повідомила, що згідно із цим законом у соціальних мережах не можна публікувати таку інформацію:
- кадри ракет, які летять чи кудись потрапили;
- назви вулиць, зупинок транспорту, магазинів, заводів;
- переміщення українських військових; військові об'єкти;
- робота протиповітряної оборони;
- місце обстрілу чи потрапляння снаряда;
- адреси з візуальною прив'язкою чи координати боїв;
- номери автомобілів, бронетехніки;
- постраждалих чи загиблих (крім офіційних даних).
Зазначимо, що в самому тексті законопроєкту, ухваленого Верховною Радою 24 березня, не зазначено інформації про зміни в законодавстві, яку навела дружина глави держави.
Нещодавно ми писали, що ракета могла потрапити в ТРЦ "Ретровіль" у Києві після того, як у соцмережах раніше виклали фотографію техніки ЗСУ в цьому районі.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не публікувати інформацію про постачання зброї нашій країні від партнерів, оскільки це може негативно вплинути на отримання армією додаткових можливостей у боротьбі з армією РФ.