Зеленський підписав закон про тюремні терміни за пости в соцмережах: що не можна публікувати

За словами першої леді Олени Зеленської, наразі заборонено постити кадри обстрілів, пересування українських військ, а також назви вулиць.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності за поширення інформації про пересування українських військ чи озброєння в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради в п'ятницю, 26 березня.

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Відповідно до законопроєкту 7189, до Кримінального кодексу вводиться стаття 114-2: несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Перша частина статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років:

розповсюдження інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння та боєприпасів по території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України або Міністерством оборони України або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинених в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Відповідно до другої частини статті, 5-8 років в'язниці загрожує за:

розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України або військових формувань, при можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, відповідно до третьої статті, загрожує за:

вищезгадані злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

[ + – ] Законопроєкт

У свою чергу перша леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі повідомила, що згідно із цим законом у соціальних мережах не можна публікувати таку інформацію:

кадри ракет, які летять чи кудись потрапили;

назви вулиць, зупинок транспорту, магазинів, заводів;

переміщення українських військових; військові об'єкти;

робота протиповітряної оборони;

місце обстрілу чи потрапляння снаряда;

адреси з візуальною прив'язкою чи координати боїв;

номери автомобілів, бронетехніки;

постраждалих чи загиблих (крім офіційних даних).

[ + – ] Пост Зеленської

Зазначимо, що в самому тексті законопроєкту, ухваленого Верховною Радою 24 березня, не зазначено інформації про зміни в законодавстві, яку навела дружина глави держави.

Нещодавно ми писали, що ракета могла потрапити в ТРЦ "Ретровіль" у Києві після того, як у соцмережах раніше виклали фотографію техніки ЗСУ в цьому районі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не публікувати інформацію про постачання зброї нашій країні від партнерів, оскільки це може негативно вплинути на отримання армією додаткових можливостей у боротьбі з армією РФ.