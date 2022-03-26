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Зеленський підписав закон про тюремні терміни за пости в соцмережах: що не можна публікувати

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Фото: Офис президента | В Україні запровадили кримінальну відповідальність за публікацію даних про українські війська

За словами першої леді Олени Зеленської, наразі заборонено постити кадри обстрілів, пересування українських військ, а також назви вулиць.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності за поширення інформації про пересування українських військ чи озброєння в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради в п'ятницю, 26 березня.

Відповідно до законопроєкту 7189, до Кримінального кодексу вводиться стаття 114-2: несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Перша частина статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років:

  • розповсюдження інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння та боєприпасів по території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України або Міністерством оборони України або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинених в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Відповідно до другої частини статті, 5-8 років в'язниці загрожує за:

  • розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України або військових формувань, при можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, відповідно до третьої статті, загрожує за:

  • вищезгадані злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
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Законопроєкт

У свою чергу перша леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі повідомила, що згідно із цим законом у соціальних мережах не можна публікувати таку інформацію:

  • кадри ракет, які летять чи кудись потрапили;
  • назви вулиць, зупинок транспорту, магазинів, заводів;
  • переміщення українських військових; військові об'єкти;
  • робота протиповітряної оборони;
  • місце обстрілу чи потрапляння снаряда;
  • адреси з візуальною прив'язкою чи координати боїв;
  • номери автомобілів, бронетехніки;
  • постраждалих чи загиблих (крім офіційних даних).
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Пост Зеленської

Зазначимо, що в самому тексті законопроєкту, ухваленого Верховною Радою 24 березня, не зазначено інформації про зміни в законодавстві, яку навела дружина глави держави.

Нещодавно ми писали, що ракета могла потрапити в ТРЦ "Ретровіль" у Києві після того, як у соцмережах раніше виклали фотографію техніки ЗСУ в цьому районі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не публікувати інформацію про постачання зброї нашій країні від партнерів, оскільки це може негативно вплинути на отримання армією додаткових можливостей у боротьбі з армією РФ.