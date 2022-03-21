Міноборони РФ показало, як окупанти вдарили ракетою по ТРЦ "Ретровіль" у Києві (відео)

Російські військові вважали торговий центр "складом боєприпасів" та місцем розміщення РСЗВ. Дані про локацію ворог міг отримати завдяки публікації у TikTok відео пересування техніки ЗСУ в перший день війни.

Міністерство оборони РФ показало відео ракетного удару по київському торговельному центру "Ретровіль", який стався 20 березня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Чиновники міністерства заявили, що удар нібито завдали по реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) та складу боєприпасів. На опублікованих кадрах видно повітряний удар та потужний вибух ТРЦ.

Представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков сказав, що "українські націоналісти" використовували житлові квартали населених пунктів як живий щит для розміщення артилерійських систем.

"На околиці Києва в районі Виноградаря націоналісти кілька днів прикривалися житловими будинками та вели обстріли з РСЗВ по російських військових. Площі розташованого поруч торговельного центру використовували як велику базу для зберігання реактивних боєприпасів та перезаряджання РСЗВ", — пояснив він.

Окупантів "навів" тіктокер

Блогер Сергій Наумович після ракетного удару зазначив, що по ТРЦ "прилетіло" тому, що хтось у соцмережах виклав фотографію з українською військовою технікою заради "вподобань".

[ + – ] "Навідником" на ТРЦ "Ретровіль" виявився тіктокер

За його даними, це був тіктокер із ніком @mr.artmeff. Наумович запропонував $500 за будь-яку інформацію про "навідника". В результаті правоохоронці затримали киянина Павла Артем'єва. На допиті він зізнався, що знімав пересування техніки Збройних Сил України (ЗСУ) та виклав відео в TikTok 24 лютого, в день вторгнення військ РФ.

"Техніка була в районі ТРЦ "Ретровіль", було 2 "акації" (самохідні гаубиці, — ред.). Я переусвідомив помилку та прошу вибачення. Ніколи не знімайте, нічого не викладайте", — сказав на камеру затриманий.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ додали, що переміщення техніки знімали з вікна.

"Не знімайте техніку ЗСУ та не розповідайте про її переміщення. Це правило рятує людське життя", — попередили військові.

Удар по ТРЦ "Ретровіль" — техніку ЗСУ бачили 24 лютого

Telegram-канал Vae Victis пише, що ЗС РФ не знають місцеперебування бронетехніки та складів ЗСУ з боєприпасами, а "Ретровіль" на супутникових знімках виглядає як великий склад, де можна зберігати боєприпаси.

"Він розташований неподалік від лінії фронту, близько 10 км від Бучі, через нього проїжджає бронетехніка... У ТРЦ діє супермаркет, склад боєприпасів там не зробити, а техніка, яка проїжджала повз, давно вже проїхала до Пущі? В такі деталі розумісти з російської розвідки не заглиблюватимуться — бахнемо по всьому, що потрапило на відео, у звіті напишемо, що знищили склад боєприпасів та артилерійську бригаду", — наголошують в повідомленні.

Цей же Telegram-канал публікує листування Артем'єва, в якому він пише про розміщення техніки ЗСУ на території ТРЦ 24 лютого.

З 24 по 25 лютого ЗСУ почали брати під контроль околичні в'їзди та перехрестя в Києві та одне з таких, з дорогою на Ірпінь, було біля "Ретровілю", яке на той момент закрили, пише автор. Станом на 20 березня жодної військової техніки на території ТРЦ уже не було.

"Фронт сформувався через Бучу, бої й позиції зрушили вже туди, "Ретровіль" відчинився, і працював супермаркет. На відео наслідків удару видно, що там припаркували цивільні авто — жодних кістяків гусеничної техніки там не було. Удар пройшов по застарілій на три тижні цілі", — повідомив Vae Victis.

Нагадаємо, що після ракетного удару по "Ретровілю" в ДСНС спочатку повідомили про чотирьох загиблих і одного травмованого. Пожежу на місці трагедії ліквідували 11 одиниць пожежної техніки та 63 особи особового складу.

Внаслідок влучення ракети постраждали шість будинків, три з них практично повністю зруйновані. 21 березня з'ясувалося, що загалом загинуло 8 людей. Серед жертв — співробітник компанії Леруа Мерлен. Офіс цієї компанії в Росії все ще працює.