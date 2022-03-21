Минобороны РФ показало, как оккупанты ударили ракетой по ТРЦ "Ретровиль" в Киеве (видео)

Российские военные посчитали торговый центр "складом боеприпасов" и местом размещения РСЗО. Данные о локации враг мог получить благодаря публикации в TikTok видео передвижения техники ВСУ в первый день войны.

Министерство обороны РФ показало видео ракетного удара по киевскому торговому центру "Ретровиль", который произошел 20 марта.

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Чиновники министерства заявили, что удар якобы нанесли по реактивным системам залпового огня (РСЗО) и складу боеприпасов. На опубликованных кадрах виден воздушный удар и мощный взрыв ТРЦ.

Представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что "украинские националисты" использовали жилые кварталы населенных пунктов в качестве жилого щита для размещения артиллерийских систем.

"На окраине Киева в районе Виноградаря националисты несколько дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по российским военным. Площади расположенного рядом торгового центра использовались как крупная база для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки РСЗО", – объяснил он.

Оккупантов "навел" тиктокер

Блогер Сергей Наумович после ракетного удара отметил, что в ТРЦ "прилетело" потому, что кто-то в соцсетях выложил фотографию с украинской военной техникой ради "лайков".

[ + – ] "Наводчиком" на ТЦ Ретровиль оказался тиктокер

По его данным, это был тиктокер с ником @mr.artmeff. Наумович предложил $500 за любую информацию о "наводчике". В итоге правоохранители задержали киевлянина Павла Артемьева. На допросе он признался, что снимал передвижение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выложил видео в TikTok 24 февраля, в день вторжения войск РФ.

"Техника была в районе ТРЦ "Ретровиль", было 2 "акации" (самоходные гаубицы, – ред.). Я переосознал ошибку и прошу прощения. Никогда не снимайте, ничего не выкладывайте", – сказал на камеру задержанный.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ добавили, что перемещение техники снимали из окна.

"Не снимайте технику ВСУ и не рассказывайте о ее перемещении. Это правило спасает человеческую жизнь", – предупредили военные.

Удар по ТРЦ "Ретровиль" – технику ВСУ видели 24 февраля

Telegram-канал Vae Victis пишет, что ВС РФ не знают местонахождение бронетехники и складов ВСУ с боеприпасами, а Ретровилль на спутниковых снимках выглядит как большой склад, где можно хранить боеприпасы.

"Он расположен недалеко от линии фронта, около 10 км от Бучи, через него проезжает бронетехника… В ТЦ действует супермаркет, склад боеприпасов там не сделать, а техника, которая проезжала мимо, давно уже проехала к Пуще? В такие детали разумисты из российской разведки не будут вникать – бахнем по всему, что попало на видео, в отчете напишем что уничтожили склад боеприпасов и артиллерийскую бригаду", – отмечается в сообщении.

Этот же Telegram-канал публикует переписку Артемьева, в которой он пишет о размещении техники ВСУ на территории ТЦ 24 февраля.

С 24 по 25 февраля ВСУ начали брать под контроль окраинные въезды и перекрестки в Киеве и один из таких, с дорогой на Ирпень, был возле "Ретровиля", который на тот момент был закрыт, пишет автор. По состоянию на 20 марта никакой военной техники на территории ТЦ уже не было.

"Фронт сформировался через Бучу, бои и позиции сдвинулись уже туда, "Ретровиль" открылся и работал супермаркет. На видео последствий удара видно, что там были припаркованы гражданские авто – никаких остовов гусеничной техники там не было. Удар прошел по устаревшей на три недели цели", – сообщил Vae Victis.

Напомним, что после ракетного удара по "Ретровилю" в ГСЧС изначально сообщили о четырех погибших и одном травмированном. Пожар на месте трагедии ликвидировали 11 единиц пожарной техники и 63 человека личного состава.

В результате попадания ракеты пострадали шесть домов, три из них практически полностью разрушены. 21 марта выяснилось, что в общей сложности погибло 8 человек. В числе жертв – сотрудник компании Леруа Мерлен. Офис этой компании в России все еще работает.