Журналіста з Нідерландів видворили з України за публікацію кадрів ракетного обстрілу, — ЗМІ

Роберт Дулмерс приїхав в Україну 1 березня через міжнародний пункт пропуску Рава-Руська.

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Нідерландського журналіста Дулмерса Роберта Едвіна Луїча Маре позбавили журналістської акредитації в Україні та видворили з країни через те, що він порушив закон та опублікував кадри ракетного обстрілу на Одещині, повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

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Йдеться про зняті наслідки ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Одесі та області. Журналістові також заборонили в'їзд до країни на три роки.

Спочатку він прибув до України для висвітлення воєнних дій, отримав прескарту від ЗС України та почав працювати.

Зазначається, що 3 квітня Дулмерс всупереч нормам чинного законодавства про заборону поширення інформації про результати ракетних обстрілів з боку ЗС РФ, про що було поінформовано, все одно розмістив у особистих пабліках відео підриву об'єктів критичної інфраструктури. За це його позбавили акредитації.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким заборонено постити кадри обстрілів, пересування українських військ, а також назви вулиць.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не публікувати інформацію про постачання зброї нашій країні від партнерів, адже це може погано позначитися на здобутті армією додаткових можливостей у боротьбі з ворогом.