ВС РФ атаковали железную дорогу в Краматорске: эвакуация под вопросом (фото)

По словам главы Славянской ВГА Вадима Ляха, в результате авиаудара уничтоженое сообщение между Краматорском и Славянском. Сроки восстановления полотна не уточняются.

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В ночь с 4 на 5 апреля войска РФ нанесли авиаудар по прифронтовому Краматорску, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

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По его словам, специалисты уже работают на месте ЧП, однако сроки восстановления железной дороги пока не уточняются.

"После ночных авиаударов было повреждено железнодорожное полотно. Занимаемся. По срокам пока непонятно. Будет что-то известно подробнее — сразу сообщу", — написал Гончаренко в своем Facebook и добавил, что минувшая ночь была неспокойной, но, к счастью, обошлось без жертв среди населения.

Руководитель Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил, что в результате авиаудара ВС РФ была уничтожена железная дорога между Краматорском и Славянском.

"Как будут курсировать эвакуационные поезда, сообщим после выяснения ситуации. Не паникуем! Мы вместе", — добавил Лях в своем Facebook.

Эвакуационные поезда "Укрзализныци" после ночных авиаударов по Краматорску ожидают предварительных результатов анализа поврежденного железнодорожного полотна.

"В частности, поезд 45/46 (маршрут "Краматорск-Ужгород" — ред.) находится по станции Лозовая, информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться. Пассажирам, ожидающим эвакуации из Краматорска, рекомендуем находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями", — подчеркнули в пресс-службе "Укрзализныци".

Стоит отметить, что на вторник, 5 апреля, на востоке Украины были назначены несколько эвакуационных поездов для мирного населения:

№ 46/45 "Лозовая–Ужгород" (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;

№ 274/273 "Краматорск–Львов", 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;

№ 276/275 "Краматорск–Львов", 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;

№ 278/277 "Краматорск–Львов", 14 вагонов, отправление из Краматорска в 18:00;

№ 138/137 "Лозовая–Хмельницкий" (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов, ориентировочно в 15:00.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, в результате авиаудара по Краматорск также пострадала общеобразовательная школа №15. На месте прилета снаряда образовалась воронка шириной 15 метров и глубиной в 3 метра.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений в данный момент уточняется. По факту обстрела гражданского объекта осуществляется досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — "Нарушения законов и обычаев войны".

[ + – ] В результате авиаудара по Краматорску разрушена школа и железная дорога [ + – ] В результате авиаудара по Краматорску разрушена школа и железная дорога

Напомним, несколькими днями ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко призвал гражданских как можно быстрее эвакуироваться из прифронтовой области. По его словам, подразделениям ВСУ будет проще отражать атаки ВС РФ, если в населенных пунктах не будет мирных жителей.

Также сообщалось, что съемочная группа телеканала CNN попала под артиллерийский обстрел ВС РФ в районе Николаева.