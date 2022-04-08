Расследователи CIT отвергли версию об обстреле Краматорска со стороны ВСУ

Аналитики утверждают, что удар по территории вокзала мог быть нанесен с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

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Группа расследователей Conflict intelligence team пришла к выводу, что Вооруженные силы Украины не могли специально совершить обстрел железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области в качестве "провокации", как об этом утверждает Министерство обороны РФ. Об этом говорится в соответствующей публикации группы на сайте Medium.

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Утром 8 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что по вокзалу Краматорска, откуда должна была проводиться эвакуация мирного населения, был нанесен ракетный удар.

[ + – ] Пост Кириленко

На фотографии с места происшествия можно увидеть ракетную часть (РЧ) ракеты "Точка-У", которая лежит в северо-восточном направлении, что может означать, что снаряд, предположительно прилетел с запада, юго-запада или юга.

Проект отмечает, что ракетная часть упала на землю и не перевернулась при падении, иначе она развалилась бы на части, именно поэтому CIT считает свой метод определения траектории полета ракеты применимым. Расследователи также привели заявление Минобороны РФ, в котором говорилось, что ракета летела с юго-запада а сам снаряд был запущен якобы с территории подконтрольного украинскому правительству Доброполья, которое расположено в 45 километрах от Краматорска.

[ + – ] Заявление Минобороны РФ

Тем не менее, в юго-юго-западном направлении, например южнее Угледара и в районе Великой Новоселовки Донецкой области, в пределах дальности полета "Точки-У", которая составляет 120 километров, находятся позиции ВС РФ и боевиков из ОРДЛО, и, поэтому пуск мог быть осуществлен оттуда. В то же время, если опустить информацию о направлении, в котором лежит ракетная часть, можно допустить, что пуск был совершен из подконтрольного "ДНР" города Шахтерск, что находится к юго-востоку от Краматорску. Именно там был зафиксирован пуск неопределенных ракет, поэтому, возможно, что ране или поздно будет обнаружена и вторая ракетная часть снаряда.

Команда CIT отметила, что опубликованные пророссийскими телеграм-каналами посты о попадании по "скоплению ВСУ" не могут говорить о признании вины со стороны российских вооруженных формирований, так как подобные каналы часто репостят обнаруженные в сети кадры обстрелов жилых кварталов и утверждают, что это свидетельства ударов по военным объектам Украины.

"Куда более подозрительно выглядят предупреждения, опубликованные пророссийским каналом в ночь с 7 на 8 апреля, где жителям Славянска и Краматорска советуют не эвакуироваться железнодорожным транспортом. Кроме того, российское Минобороны само неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска. Буквально накануне представитель украинской железнодорожной компании "Укрзалізниця" Александр Камышин сообщал, что "в результате удара по путепроводу в районе Барвенкова были задержаны три эвакуационных поезда", — говорится в публикации расследователей.

Проект также отметил, что Минобороны государства-агрессора аппелирует к тому, что у РФ якобы нет на вооружении "Точек-У", однако еще в конце прошлого года появлялись сообщения о том, что созданная незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину 47-я ракетная бригада 8-й армии, которая дислоцируется к востоку от Донбасса, вооружена этими ракетными комплексами — их можно наблюдать в репортаже местного телеканала.

Расследователи отметили, что эта ракетная бригада получила ракетный комплекс "Искандер-М" только 26 января этого года, то есть менее чем за месяц до начала полномасштабной войны, и поэтому вряд ли смогла его освоить за такой короткий промежуток времени.

Помимо этого есть свидетельства использования войсками РФ "Точек-У" на Киевском направлении — соответствующий эшелон с буквой "V" был заснят в белорусском городе Гомель.

Такие ракетные комплексы есть на вооружении у Беларуси, однако расследователи ни разу не наблюдали военную технику республики с обозначением "V", помимо этого техника РБ отличается от российской камуфляжем. По данным РЖД, которые есть в распоряжении CIT, эшелон с "Точками-У" следовал в Белгородскую область, откуда, предположительно, должен был направиться в Украину для участия в наступлении на Донбасс.

"Вариант "провокации Украины", который педалирует МО РФ, представляется нам невероятным хотя бы потому, что украинцы не стали бы рисковать стратегически важным вокзалом (который используется для снабжения и переброски подкреплений) ради "провокации" в условиях, когда свидетельств обстрелов жилых кварталов и так более чем достаточно", — добавили расследователи.

Авторы публикации также отметили, что обвинение украинской стороны в том, что при помощи обстрела она якобы хотела сорвать эвакуацию из Краматорска, "не выдерживает критики", так как местные власти и правительство регулярно призывают жителей Донбасса эвакуироваться любыми способами, в том числе и при помощи автотранспорта.

"Никто не сделал больше для "срыва эвакуации", чем российские военные, которые в последние дни, как мы писали выше, бьют по железнодорожным узлам", — резюмировали в CIT.

Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Кириленко, в результате атаки на вокзал в Краматорске погибли по меньшей мере 39 человек, почти 100 получили ранения разной степени тяжести. 90% тех, кто был на вокзале в момент удара — пожилые люди, женщины и дети.

Также мы писали, что в ночь на 5 апреля российские войска нанесли авиаудар Краматорску, в результате чего была повреждена железная дорога.