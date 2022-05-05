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Краматорск попал под обстрел: повреждены жилые дома, ранены десятки человек (фото, видео)

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Фото: Telegram | Краматорск пострадал от российского обстрела

В результате российского авиаракетного удара пострадали здания школы, детского сада и местного завода.

Ночью в четверг, 5 мая, российские войска совершили обстрел Краматорска Донецкой области. В частности, пострадали как жилые районы, так и центр города, есть раненые. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, серьезные повреждения в результате обстрела получили по меньшей мере 3 пятиэтажных дома, а также школа и детский сад. По предварительной информации местных властей, ранения получили 6 человек.

В то же время, по данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ранения получили по меньшей мере 25 гражданских лиц в Краматорске, шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.

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краматорск обстрел, краматорск, комендантский час краматорск, 22 школа краматорск, краматорск на карте украины
краматорск обстрел, краматорск, комендантский час краматорск, 22 школа краматорск, краматорск на карте украины
краматорск обстрел, краматорск, комендантский час краматорск, 22 школа краматорск, краматорск на карте украины
краматорск обстрел, краматорск, комендантский час краматорск, 22 школа краматорск, краматорск на карте украины
краматорск обстрел, краматорск, комендантский час краматорск, 22 школа краматорск, краматорск на карте украины
краматорск обстрел, краматорск, комендантский час краматорск, 22 школа краматорск, краматорск на карте украины

"Ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры. Не способные воевать с украинской армией россияне продолжают воевать с нашими гражданскими", — уточнил чиновник.

В свою очередь народный депутат Украины из группы "Доверие" Максим Ефимов в своем Facebook указал, что сегодня утром случился "очередной прилет на завод, который принадлежит/принадлежал "Росатому".

"В этот раз в ЭСПЦ (Электросталеплавильный цех). Горит… молодцы, справились. Только в чем логика?" — написал нардеп.

Напомним, вчера, 4 мая, британская разведка сообщила, что, несмотря на мощное сопротивление украинских военных, российская армия продолжает ставить своей целью захват Краматорска и Северодонецка.

Также мы писали о том, как в апреле российские военные обстреляли территорию железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате чего погибли десятки человек.