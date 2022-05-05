Краматорск попал под обстрел: повреждены жилые дома, ранены десятки человек (фото, видео)

В результате российского авиаракетного удара пострадали здания школы, детского сада и местного завода.

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Ночью в четверг, 5 мая, российские войска совершили обстрел Краматорска Донецкой области. В частности, пострадали как жилые районы, так и центр города, есть раненые. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

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По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, серьезные повреждения в результате обстрела получили по меньшей мере 3 пятиэтажных дома, а также школа и детский сад. По предварительной информации местных властей, ранения получили 6 человек.

В то же время, по данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ранения получили по меньшей мере 25 гражданских лиц в Краматорске, шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.

"Ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры. Не способные воевать с украинской армией россияне продолжают воевать с нашими гражданскими", — уточнил чиновник.

В свою очередь народный депутат Украины из группы "Доверие" Максим Ефимов в своем Facebook указал, что сегодня утром случился "очередной прилет на завод, который принадлежит/принадлежал "Росатому".

"В этот раз в ЭСПЦ (Электросталеплавильный цех). Горит… молодцы, справились. Только в чем логика?" — написал нардеп.

Напомним, вчера, 4 мая, британская разведка сообщила, что, несмотря на мощное сопротивление украинских военных, российская армия продолжает ставить своей целью захват Краматорска и Северодонецка.

Также мы писали о том, как в апреле российские военные обстреляли территорию железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате чего погибли десятки человек.