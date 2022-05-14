"Украина им не по силам": Зеленский показал, как РФ мстит мирным жителям (фото)

Российские войска не могут справиться с ВСУ, поэтому обстреливают украинские населенные пункты.

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За два с половиной месяца после начала вторжения Россия нанесла Украине большой ущерб, но так и не смогла одержать верх. Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале показал разрушения, которые вызвала страна-агрессор.

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Он опубликовал фотографии, сделанные в Украине Дэвидом Гуттенфельдером (David Guttenfelder), Каору Нг (Kaoru Ng), Андре Луисом Алвесом (Andre Luis Alves), Сергеем Нужненко, Евгением Завгородним, Юки Ивамурой (Yuki Iwamura), Даниэлем Карде (Daniel Carde), Ukrainian Warface (Петр Батанов), Сергеем Ильяшенко, Евгением Малолеткой. На кадрах изображены жилые дома и детские площадки, поврежденные или разрушенные в результате ударов ВС РФ.

"Они пытаются выместить свое бессилие. Потому что Украина им не под силу. Но по силам – пока – сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост. Или вообще склад с зерном или жилой дом. Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации. От того, что называется цивилизованностью", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Ранее Институт исследования войны из США предположил, что Украина уже выиграла битву за Харьков. По данным аналитиков, Россия не может защищать позиции в Харьковской области и отводит войска на фоне контрнаступлений ВСУ, однако продолжает обстреливать населенные пункты региона.

9 мая РФ обстреляла в Одессе торговый центр и склад с применением авиации. По городу выпустили семь ракет — в результате один человек погиб, а пятеро получили ранения и были госпитализированы, в поврежденных зданиях начался пожар. По данным ВСУ, российские войска использовали устаревшие ракеты.

5 мая от авиаударов пострадал город Краматорск в Донецкой области. В результате российского авиаракетного удара пострадали здания школы, детского сада и местного завода.