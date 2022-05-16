Звільнили Харківську область від ЗС РФ: Зеленський звернувся до бійців тероборони (відео)

Під час відеозвернення президент передав бійцям 227-го батальйону 127-ї бригади тероборони безмежну подяку від усіх українців. Військові 15 травня вийшли на лінію розмежування з Росією.

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Президент України Володимир Зеленський подякував батальйону територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ), який витіснив російських окупантів за кордон Харківської області. Відеозвернення до бійців він опублікував в Instagram.

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"Хлопці, Харків, 227-й батальйон 127-а бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячний від усіх українців. Від кожного, від себе, від моєї родини. Подяка моя без меж. Бажаю вам усім здоров'я, бережіть себе. Дякую вам, вашим батькам. Ви — молодці! І всім таким, як ви, воїнам — велика, велика подяка. Все буде Україна! Слава Україні!" — сказав президент.

Бійці тероборони раніше відзвітували про виконання бойового завдання із зачистки півночі Харківської області від загарбників. Вони записали відеозвернення до Зеленського після виходу на кордони з РФ 15 травня.

"Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на кордон і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом Росією. Ми дійшли, пане президент. Ми тут", — повідомив один із бійців.

Прикордонник, який був поруч, підтвердив, що за спиною у бійців є знак 910/1, встановлений на кордоні з РФ.

Радник голови МВС Вадим Денисенко 15 травня говорив про вихід ЗСУ на північний схід Харківської області та наближення до ділянки держкордону.

До цього 13 травня аналітики американського Інституту дослідження війни повідомляли про виграш ЗСУ битви за Харків.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 14 травня сказав про контрнаступ українських військових на Ізюмському напрямку, який залишається найгарячим у регіоні.