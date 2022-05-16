Освободили Харьковскую область от ВС РФ: Зеленский обратился к бойцам теробороны (видео)

В ходе обращения президент передал бойцам 227-го батальона 127-й бригады теробороны безграничную благодарность от всех украинцев. Известно, что военные 15 мая вышли на линию разграничения с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил батальон территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вытеснил российских оккупантов за границу Харьковской области. Видеообращение к бойцам он опубликовал в Instagram.

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"Ребята, Харьков, 227-й батальон 127-я бригада территориальной обороны Украины. Очень вам благодарен от всех украинцев. От каждого, от себя, от моей семьи. Благодарность моя без границ. Желаю вам всем здоровья, берегите себя. Благодарю вас, ваших родителей. Вы — молодцы! И всем таким, как вы, воинам — большое, большое спасибо. Все будет Украина! Слава Украине!", — сказал президент.

Бойцы теробороны ранее отчитались о выполнении боевой задачи по зачистке севера Харьковской области от захватчиков. Они записали видеообращение к Зеленскому, после выхода на границы с РФ 15 мая.

"Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом Россией. Мы дошли, господин президент. Мы тут", — сообщил один из бойцов.

Пограничник, который был рядом, подтвердил, что за спиной у бойцов знак 910/1, установленный на границе с РФ.

Советник главы МВД Вадим Денисенко 15 мая говорил о выходе ВСУ на северо-восток Харьковской области и приближении к участку госграницы.

До этого 13 мая аналитики американского Институт исследования войны сообщали о выигрыше ВСУ битвы за Харьков.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 14 мая сказал о контрнаступлении украинских военных на Изюмском направлении, которое остается самым "горячим" в регионе.