"Приклад вільним народам": Байден написав статтю про Зеленського у журналі Time

За словами американського лідера, Володимир Зеленський залишив слід в історії та довів світові можливість перемоги України у війні з Росією.

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Президент України Володимир Зеленський показав справжнє лідерство та не покинув ні країну, ні народ у день початку повномасштабної агресії Росії. Про це написав у статті для рейтингу "100 найвпливовіших людей 2022 року" за версією американського журналу Time президент США Джо Байден.

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Народ України, за його словами, тепер має лідера в особі президента, який проявив хоробрість і стійкість.

"Громадяни України — власники магазинів і солдати, кравці та водії вантажівок — борються за свої будинки і свободу. Щоразу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі Зеленського невпинну рішучість людини, яка вірить в обов'язок перед народом і щодня виконує священний обов'язок — вести націю у ці темні та важкі часи", — наголосив американський лідер.

[ + – ] Байден заявив, що українці житимуть у демократичному майбутньому

Байден додав, що Зеленський став прикладом для народів, які бажають жити у свободі. Вони стали згуртованішими, рішучішими та цілеспрямованішими.

"За підтримки США, наших союзників і партнерів, Зеленський залишив слід в історії та довів світові, що Україна зможе вистояти, а українці — жити у демократичному майбутньому, якого вони так довго бажали", — сказав він.

Зазначимо, що читачі журналу Time обрали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною року, за нього проголосували 3,3 млн осіб, 5% читачів видання. Друге місце посів засновник компаній Tesla та SpaceX, мільярдер Ілон Маск.

Зеленський раніше попереджав, що українські військові повернуть землі країни, які були до 24 лютого, тобто без окупованих Криму й ОРДЛО. Президент заявив, що війна з агресором буде кривавою.

Дружина президента України Олена Зеленська напередодні розповідала про життя сім'ї під час повномасштабної війни із Росією. Дружина президента зізналася, що вона не бачила чоловіка понад два місяці.