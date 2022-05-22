"Побачення в ефірі". Олена Зеленська розповіла про труднощі в родині під час війни

Перша леді зазначила, що навіть війна не забере в неї чоловіка.

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Дружина Президента України Олена Зеленська відверто розповіла про життя їхньої родини під час повномасштабної війни. Про це вона розповіла у спільному інтерв'ю з Володимиром Зеленським, присвяченому триріччю вступу на посаду Президента.

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Зокрема дружина глави держави зізналася, що вона не бачилася з чоловіком понад два місяці, а нове інтерв'ю стало рідкісним приводом зустрітися.

"Побачення в ефірі", — прокоментував з жартом Володимир Зеленський їхню нову зустріч.

Також Олена Зеленська зазначила, що навіть війна не забере в неї її чоловіка, хоч він і проводить на роботі майже весь час.

"Він як був надійним чоловіком і людиною, так і залишився. Сім'я, звичайно, як і всі українські сім'ї, зараз роз'єднана. Але мого чоловіка ніхто не забере, навіть війна. Хоча він живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися. Спілкувалися тільки по телефону. Зараз у нас було кілька зустрічей", — зазначила дружина Володимир Зеленського.

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"Ми з нетерпінням чекаємо, коли все встане на свої місця", — додала Олена Зеленська.

На запитання, чи редагує промови Володимира Зеленського, перша леді відповіла, що у неї наразі немає такої можливості і їй такий масштаб роботи не під силу. А цим займаються спічрайтери.

Зокрема Володимир Зеленський розповів про трансформацію його як політика за три роки, адже, у 2019 році в нього точно не було стільки досвіду та дипломатичних навичок. Також Президент зазначив, що перемога буде дуже складна та кривава, проте саме закінчення війни точно матиме дипломатичний характер.

Нагадаємо, Олена Зеленська в інтерв'ю британським ЗМІ розповіла про стосунки з чоловіком під час війни. Зокрема перша леді подякувала британцям за допомогу Україні.

Також Фокус писав про привітання з днем вишиванки від дружини Президента України. Олена Зеленська поділилася фото у своїй вишиванці та зазначила, що війна наповнила це свято новим змістом.