"Свидание в эфире". Елена Зеленская рассказала о трудностях в семье во время войны

Первая леди отметила, что даже война не отнимет у нее мужа.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Жена президента Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о жизни их семьи во время полномасштабной войны. Об этом она рассказала в совместном интервью с Владимиром Зеленским, посвященном трехлетию вступления на должность президента.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

В частности, супруга главы государства призналась, что она не виделась с мужем более двух месяцев, а новое интервью стало редким поводом встретиться.

"Свидание в эфире", — прокомментировал в шутку Владимир Зеленский их новую встречу.

Также Елена Зеленская отметила, что даже война не отнимет у нее мужа, хотя он и проводит на работе почти все время.

"Он как был надежным мужем и человеком, так и остался. Семья, конечно, как и все украинские семьи, сейчас разобщена. Но моего мужа никто не отнимет, даже война. Хотя он живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись. Общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько встреч", — отметила супруга Владимира Зеленского.

[ + – ] Супруги Зеленские рассказали о жизни в условиях войны

"Мы с нетерпением ждем, когда все встанет на свои места", — добавила Елена Зеленская.

На вопрос, редактирует ли речи Владимира Зеленского, первая леди ответила, что у нее пока нет такой возможности и ей такой масштаб работы не под силу. А этим занимаются спичрайтеры.

В частности, Владимир Зеленский рассказал о трансформации его как политика за три года, ведь в 2019 году у него точно не было столько опыта и дипломатических навыков.

Также президент отметил, что победа будет очень сложная и кровавая, однако само окончание войны будет носить дипломатический характер.

Напомним, Елена Зеленская в интервью британским СМИ рассказала об отношениях с мужем во время войны. В частности, первая леди поблагодарила британцев за помощь Украине.

Также Фокус писал о поздравлении с днем вышиванки от супруги президента Украины. Елена Зеленская поделилась фото в своей вышиванке и отметила, что война наполнила этот праздник новым смыслом.