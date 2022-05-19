Елена Зеленская опубликовала фото в вышиванке

День вышиванки украинцы отмечают много лет, но война наполнила праздник новым содержанием.

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Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Однако в этом году главный символ нашей страны и праздник в его честь приобрел новый, щемящий смысл. Впервые украинцы так остро почувствовали значение известного выражение о "вышитом коде нации". Об этом написала первая леди Украины, опубликовав фото в красивой бело-синей вышиванке у себя в Instagram.

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Фото: Olena Zelenska/Instagram

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшего, из шкафа в разрушенном доме. А кто потерял вместе с домом. Кто ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую ​​потребность", — написала первая леди Украины.

Елена Зеленская добавила, что в этом году вышиванка — это не просто наша гордость. Это впервые что-то очень личное и острое. Это впервые о наших потерях и о нашей обязательной победе над врагом и горем.

Напомним, сегодня, 19 мая, украинцы отмечают день вышиванки — праздник традиционной украинской сорочки, предмета национальной гордости. В каждом регионе нашей страны сорочку вышивали особым образом, потому по узору можно было определить местность, а также характерные для региона традиции. Так, например, на Полтавщине вышивали белыми нитками на белой ткани, на Житомирщине — мелким крестиком, на Киевщине украшали сорочку вышитыми цветами, в Одесской области — геометрическими узорами красной и черной нитью, на Запорожье вышивали цветы и калину.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинцев с праздником, примерив вышиванку в стиле милитари.

Также недавно вышиванку подарили знаменитому псу-саперу Патрону из Чернигова. Обаятельный джек-рассел-терьер примерил крошечную белую сорочку с вышивкой красного и черного цветов.

Фокус ранее рассказывал, как лучше всего сочетать вышиванку с современной одеждой. Например, можно выбрать к сорочке брюки-палаццо, сделав образ элегантным или дерзкие джинсовые шорты, которые отлично дополнят яркую вышиванку.