Олена Зеленська опублікувала фото у вишиванці

День вишиванки українці святкують багато років, але війна наповнила свято новим змістом.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Кожного третього четверга травня в Україні відзначають День вишиванки. Проте цього року головний символ нашої країни і свято на його честь набуло нового, щемливого сенсу. Уперше українці так гостро відчули значення відомого виразу про "вишитий код нації". Про це написала перша леді України, опублікувавши фото у красивій біло-синій вишиванці у себе в Instagram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Фото: Olena Zelenska/Instagram

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось — в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу", — написала перша леді України.

Олена Зеленська додала, що цьогоріч вишиванка — це не просто наша гордість. Це вперше щось дуже особисте та гостре. Це вперше про наші втрати та про нашу обов'язкову перемогу над ворогом і горем.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, українці відзначають день вишиванки — свято традиційної української сорочки, предмета національної гордості. У кожному регіоні нашої країни сорочку вишивали особливо, тому за візерунком можна було визначити місцевість, а також характерні для регіону традиції. Так, наприклад, на Полтавщині вишивали білими нитками на білій тканині, на Житомирщині — дрібним хрестиком, на Київщині прикрашали сорочку вишитими квітами, в Одеській області — геометричними візерунками червоною і чорною ниткою, на Запоріжжі вишивали квіти та калину.

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський також привітав українців зі святом, примірявши вишиванку в стилі мілітарі.

Також нещодавно вишиванку подарували знаменитому псу-саперу Патрону з Чернігова. Чарівний джек-рассел-тер'єр приміряв крихітну білу сорочку з вишивкою червоного та чорного кольорів.

Фокус раніше розповідав, як найкраще поєднувати вишиванку із сучасним одягом. Наприклад, можна вибрати до сорочки штани-палаццо, зробивши образ елегантним, або зухвалі джинсові шорти, які чудово доповнять яскраву вишиванку.