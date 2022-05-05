Елена Зеленская рассказала, когда в последний раз видела супруга

По словам первой леди, президент Украины с начала полномасштабной войны живет на работе.

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Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью британской телепрограмме Good Morning Britain рассказала о том, что в последний раз виделась с супругом 24 февраля, когда началась полномасштабная война. По словам жены президента, он поцеловал ее и детей и ушел на работу. С тех пор они общаются только по телефону.

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"Мы виделись 24 февраля, ранним утром, когда на нас напала Россия. Муж и папа расцеловал нас и ушел на работу. С тех пор он там живет. С тех пор общаемся только по телефону", — призналась Зеленская.

Она поблагодарила британцев за поддержку и гуманитарную помощь, при этом подчеркнув, что в первую очередь Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы наши защитники смогли отогнать врага от границ Европы, а беженцы вернулись домой.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь, за приют для наших людей. Очень благодарны. Однако следует понимать, что детское питание будет не нужно, если дети умрут. Подгузники было бы хорошо, если бы мамы могли менять их не в подвалах. Нам нужно оружие", — сказала первая леди Украины.

Зеленская добавила, что помощь правительства Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном не просто слова, а реальные незамедлительные действия. И Украина очень благодарна за это.

[ + – ] С 24 февраля Елена Зеленская общается с супругом только по телефону

Также супруга президента призналась, что часто плачет и чувствует горе и гнев из-за происходящего в Украине.

"Я думаю, что все вокруг меня чувствуют то же самое. А что еще вы можете чувствовать, когда видите убитого человека возле собственного дома? Ребенок на могиле матери в собственном дворе? Расстрелянную машину с надписью "не стреляйте, дети"?" — сказала Зеленская, добавив, что страшнее этого — только привыкнуть ко всем зверствам, которые из-за колоссального количество пытаются стать обыденностью.

Как писал ранее Фокус, первая леди Украины рассказала о том, как эвакуировали сирот из Краматорска. Вместе с детьми в Швейцарию отправилась кошка Соня — любимица воспитанников детского центра социально-психологической реабилитации.

Также Фокус рассказывал о том, что Елена Зеленская рассказала истории украинских женщин, которые переживают тяжелые часы войны, и попросила европейцев относиться к беженцам из Украины как к своим.