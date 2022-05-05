Олена Зеленська розповіла, коли востаннє бачила чоловіка

За словами першої леді, президент України від початку повномасштабної війни живе на роботі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю британській телепрограмі Good Morning Britain розповіла, що востаннє бачилася з чоловіком 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна. За словами дружини президента, він поцілував її та дітей і пішов на роботу. З того часу вони спілкуються лише по телефону.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Ми бачилися 24 лютого, рано-вранці, коли на нас напала Росія. Чоловік і тато розцілував нас і пішов на роботу. З того часу він там живе. З того часу спілкуємося тільки по телефону", — зізналася Зеленська.

Вона подякувала британцям за підтримку та гуманітарну допомогу, при цьому наголосивши, що насамперед Україна потребує важкого озброєння, щоб наші захисники змогли відігнати ворога від кордонів Європи, а біженці повернулися додому.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу, за притулок для наших людей. Дуже вдячні. Проте варто розуміти, що дитяче харчування не буде потрібно, якщо діти помруть. Підгузки було б добре, якби мами могли міняти їх не в підвалах. Нам потрібна зброя", — сказала перша леді України.

Зеленська додала, що допомога уряду Великобританії на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном не просто слова, а реальні негайні дії. Й Україна дуже вдячна за це.

[ + – ] З 24 лютого Олена Зеленська спілкується з чоловіком лише по телефону

Також дружина президента зізналася, що часто плаче і відчуває горе та гнів через те, що відбувається в Україні.

"Я думаю, що всі навколо мене відчувають те саме. А що ще ви можете відчувати, коли бачите вбиту людину біля власного будинку? Дитину на могилі матері у власному дворі? Розстріляну машину з написом "не стріляйте, діти"?" — сказала Зеленська, додавши, що страшніше за це — тільки звикнути до всіх звірств, які через колосальну кількість намагаються стати буденністю.

Як писав раніше Фокус, перша леді України розповіла про те, як евакуювали сиріт із Краматорська. Разом із дітьми до Швейцарії вирушила кішка Соня — улюблениця вихованців дитячого центру соціально-психологічної реабілітації.

Також Фокус розповідав про те, що Олена Зеленська розповіла історії українських жінок, які переживають важкі години війни, та попросила європейців ставитись до біженців з України як до своїх.