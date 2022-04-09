Олена Зеленська розповіла Vogue історії українок, які переживають війну

Олена Зеленська в інтерв'ю журналу Vogue розповіла історії українських жінок, які переживають важкі часи війни, та попросила європейців ставитись до біженців із України як до своїх.

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Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю журналу Vogue. У розмові з журналістами дружина українського президента згадує, що за день до війни, як і багато українців, відчувала напругу, але до останньої хвилини не вірила, що все це станеться. 24 лютого між 4 та 5 ранку вона прокинулася від гучного стуку. Зеленська тоді ще не знала, що це вибух, і почала шукати чоловіка, якого не виявила в ліжку.

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"Коли я встала, то одразу побачила його, вже одягненого, як завжди, в костюмі (це був останній раз, коли я бачила його в костюмі та білій сорочці — відтепер вона військова). "Почалося." Це все, що він сказав", — згадує перша леді України, додавши, що не панікувала й одразу зібрала документи та речі першої необхідності.

За словами Зеленської, вона з першого дня війни хотіла бути поруч із чоловіком, але Офіс президента перетворився на військовий об'єкт, де було небезпечно залишатися з дітьми. Вона поїхала разом із сином і донькою у відносно безпечне місце в країні.

Олена Зеленська розповіла, що знає величезну кількість трагічних історій українських жінок, які через війну змушені ховатися з дітьми в бомбосховищах, їхати в інші країни та розпочинати життя спочатку. Ті, хто потрапляють в окупацію, переживають найстрашніші часи, які тільки можна уявити.

Зеленська також наводить приклади героїчної стійкості жінок, як, наприклад, історія лікаря Ірини Язової з Бучі, яка під час окупації рятувала сусідів і незнайомців.

"Вона навіть допомогла народити дитину — без світла, води та газу, у будинку під вогнем. Історію її щоденних подвигів тепер розповіли сусіди, які завдячують їй життям", — зазначила перша леді України.

Зеленська попросила європейців ставитись до біженців із України як до своїх, допомагати їм адаптуватися, доки вони не зможуть повернутися додому.

Як писав раніше Фокус, перша леді України під час війни намагається якнайбільше спілкуватися з міжнародними журналістами, щоб увесь світ знав, що відбувається в нашій країні під час повномасштабної війни з Росією. Нещодавно Олена Зеленська розповіла німецьким журналістам про те, що її сім'ю переслідують, і попросила європейців не ставитись до війни в Україні як до чогось далекого.