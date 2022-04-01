Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькому виданню та розповіла про "тиск на сім'ю"

Перша леді поговорила з німецькими журналістами про війну і закликала європейців не ставитися до неї як "далеку" і вже "звичну"

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Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit, в якому закликала європейців не ставитися до війни в Україні як до чогось далекого, оскільки те, що відбувається сьогодні на нашій землі, — це злочин проти людства.

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"Не можна звикати до цього злочину, це треба запобігти мирним демонстраціям, новинам у газетах, на радіо та по телебаченню. Будь ласка. Це злочин проти всього людського", — сказала Зеленська.

Також дружина президента розповіла, що її сім'ю переслідують, намагаючись чинити тиск на Володимира Зеленського, через що все, що відбувається, нагадує їй низькопробний бойовик.

"Те, що мене і мою сім'ю тепер переслідують, схоже на низькопробний бойовик. Але потім я згадую, що було скоєно окупантами, скільки було вбито беззахисних дітей, знищено цілих родин, розстріляно беззбройних українців. Росіяни хочуть чинити тиск на мого чоловіка, погрожуючи його сім'ї. Це реалістичний план, тому ми маємо дуже сильну охорону" — зазначила перша леді України.

Журналістка Die Zeit у розмові з Зеленською зауважила, що, на відміну від сім'ї президента, інші люди не мають можливості бути під особистою охороною, на що перша леді України відповіла, що саме тому найбільше зараз вона хвилюється за мешканців Маріуполя, Харкова, Ірпеня та Бучі, де дуже важка ситуація та постійні обстріли.

Зеленська додала, що вірить у нашу армію та перемогу. Любов до України вселяє у неї мужність.

Як писав раніше Фокус, Олена Зеленська активно спілкується з європейськими ЗМІ, аби якнайбільше людей у світі знали, що відбувається в Україні під час повномасштабної війни з Росією. Нещодавно перша леді України написала колонку для британського видання Daily mail, у якому закликала російських матерів замислитися над тим, що роблять їхні сини на українській землі.