Олена Зеленська закликала світову громадськість допомагати українським дітям

Олена Зеленська написала колонку для британського видання «Daily mail», в якій згадала трагічні історії дітей, чиї життя обірвала війна, і закликала російських матерів замислитися над тим, що роблять їхні сини на українській землі.

"Моє питання до матерів Росії: як ви ставитеся до того, що ваші сини вбивають наших дітей?" — з таким заголовком у британському виданні Daily mail вийшла колонка першої леді України Олени Зеленської. Дружина українського президента згадала про дітей, чиї життя обірвала жорстока війна, а також розповіла, що відчувають українські матері, які змушені ховати своїх маленьких дітей у підвалах або втекти з країни, щоб зберегти їм життя.

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"Запитайте будь-яку матір, що для неї найдорожче на світі, і я впевнена, ви почуєте ту саму відповідь: діти. Але ця жахлива війна означає смерть для дітей. "Мертві" та "діти" — ці два слова відмовляються стояти поряд. Як мати, я знаю, що їх неможливо навіть вимовити. Це означає розбиті серця, розбиті сім'ї та розбиті долі", — пише Зеленська.

На жаль, за словами першої леді України, на питання, як російські матері ставляться до того, що їхні сини вбивають українських дітей, вона чує лише приголомшливе мовчання.

"Коли люди в Росії кажуть, що їхні війська не завдають шкоди мирному населенню, я прошу вас показати їм фотографії викрадених у нас дітей. Покажіть їм лиця українців, які, тільки-но почавши дихати, жорстоко позбавлені можливості подорослішати. Скільки ще дітей має загинути, щоб переконати російські війська зупинити вогонь? Скільки ще дітей мають вбити російські солдати, перш ніж їхні матері виступлять проти цієї війни?" — написала перша леді України.

Олена Зеленська закликала світову громадськість за будь-якої можливості допомагати українським сім'ям, змушеним покинути Україну.

Як писав раніше Фокус, багато світових знаменитостей жертвують кошти для допомоги українським дітям, які постраждали від війни. Так відома британська письменниця, авторка книжкового циклу про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зібрала близько 39 млн грн для українських дітей, які постраждали від російського вторгнення в Україну.