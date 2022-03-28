Елена Зеленская призвала мировую общественность помогать украинским детям

Елена Зеленская написала колонку для британского издания Daily mail, в которой вспомнила трагические истории детей, чьи жизни оборвала война, и призвала российских матерей задуматься над тем, что делают их сыновья на украинской земле.

"Мой вопрос к матерям России: как вы относитесь к тому, что ваши сыновья убивают наших детей? — c таким заголовком в британском издании Daily mail вышла колонка первой леди Украины Елены Зеленской. Супруга украинского президента вспомнила о детях, чьи жизни оборвала жестокая война, а также рассказала, что чувствуют украинские матери, вынужденные прятать своих маленьких детей в подвалах или бежать из страны, чтобы сохранить им жизнь.

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"Спросите любую мать, что для нее дороже всего на свете, и я уверена, вы услышите один и тот же ответ: дети. Но эта ужасная война означает смерть для детей. "Мертвые" и "дети" — эти два слова отказываются стоять рядом. Как мать, я знаю, что их невозможно даже произнести. Это означает разбитые сердца, разбитые семьи и разбитые судьбы", — пишет Зеленская.

К сожалению, по словам первой леди Украины, на вопрос, как российские матери относятся к тому, что их сыновья убивают украинских детей, она слышит только оглушительное молчание.

"Когда люди в России говорят, что их войска не причиняют вреда мирному населению, я прошу вас показать им фотографии похищенных у нас детей. Покажите им лица украинцев, которые, едва начав дышать, жестоко лишены возможности повзрослеть. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы убедить российские войска прекратить огонь? Сколько еще детей должно быть убито русскими солдатами, прежде чем их матери выступят против этой войны?", — написала первая леди Украины.

Елена Зеленская призвала мировую общественность при любой возможности помогать украинским семьям, вынужденным покинуть Украину.

Как писал ранее Фокус, многие мировые знаменитости жертвуют средства для помощи украинским детям, пострадавшим от войны. Так известная британская писательница, автор книжного цикла о Гарри Поттере Джоан Роулинг собрала около 39 млн грн для украинских детей, которые пострадали от российского вторжения в Украину.