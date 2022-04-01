Елена Зеленская дала интервью немецкому изданию и рассказала о "давлении на семью"

Первая леди поговорила с немецкими журналистами о войне и призвала европейцев не относиться к ней как "дальней" и уже "привычной"

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Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью немецкой газете Die Zeit, в котором призвала европейцев не относится к войне в Украине как к чему-то далекому, так как происходящее сегодня на нашей земле — это преступление против человечества.

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"Нельзя привыкать к этому преступлению, это надо предотвратить мирными демонстрациями, новостями в газетах, на радио и по телевидению. Пожалуйста. Это преступление против всего человеческого", — сказала Зеленская.

Также супруга президента рассказала, что ее семью преследуют, пытаясь оказать давление на Владимира Зеленского, из-за чего все происходящее напоминает ей низкопробный боевик.

"То, что меня и мою семью теперь преследуют, похоже на низкопробный боевик. Но потом я вспоминаю, что было совершено оккупантами, сколько было убито беззащитных детей, уничтожено целых семьей, расстреляно безоружных украинцев. Россияне хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье. Это реалистичный план, поэтому у нас есть очень сильная охрана" — отметила первая леди Украины.

Журналистка Die Zeit в разговоре с Зеленской заметила, что, в отличие от семьи президента, у других людей нет возможности быть под личной охраной, на что первая леди Украины ответила, что именно поэтому больше всего сейчас она волнуется за жителей Мариуполя, Харькова, Ирпеня и Бучи, где очень тяжелая ситуация и постоянные обстрелы.

Зеленская добавила, что верит в нашу армию и победу. Любовь к Украине вселяет в нее мужество.

Как писал ранее Фокус, Елена Зеленская активно общается с европейскими СМИ, чтобы как можно больше людей в мире знали, что происходит в Украине во время полномасшабной войны с Россией. Недавно первая леди Украины написала колонку для британского издания Daily mail, в которой призвала российских матерей задуматься над тем, что делают их сыновья на украинской земле.