Елена Зеленская рассказала Vogue истории украинок, переживающих войну

Елена Зеленская в интервью журналу Vogue рассказала истории украинских женщин, которые переживают тяжелые часы войны, и попросила европейцев относиться к беженцам из Украины как к своим.

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Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью журналу Vogue. В беседе с журналистами супруга украинского президента вспоминает, что за день до войны, как и многие украинцы чувствовала напряжение, но до последний минуты не верила, что все это произойдет. 24 февраля между 4 и 5 утра она проснулась от громкого стука. Зеленская тогда еще не знала, что это взрыв, и начала искать мужа, которого не обнаружила в постели.

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"Когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме (это был последний раз, когда я видела его в костюме и белой рубашке — отныне она военная). "Началось." Это все, что он сказал" — вспоминает первая леди Украины, добавив, что не паниковала и сразу собрала документы и вещи первой необходимости.

По словам Зеленской, она с первого дня войны хотела быть рядом с супругом, но Офис президента превратился в военный объект, где было опасно оставаться с детьми. Она уехала вместе с сыном и дочерью в относительно безопасное место в стране.

Елена Зеленская рассказала, что знает огромное количество трагических историй украинских женщин, которые из-за войны вынуждены прятаться с детьми в бомбоубежищах, уезжать в другие страны и начинать жизнь с начала. Те, кто попадают в оккупацию, переживают самые страшные часы, какие только можно представить.

Зеленская также приводит примеры героической стойкости женщин, как, например, история врача Ирины Язовой из Бучи, которая во время оккупации спасала соседей и незнакомцев.

"Она даже помогла родить ребенка — без света, воды и газа, в доме под огнем. Историю ее ежедневных подвигов теперь рассказали соседи, которые обязаны ей жизнью", — отметила первая леди Украины.

Зеленская попросила европейцев относиться к беженцам из Украины как в своим, помогать им адаптироваться, пока они не смогут вернуться домой.

Как писал ранее Фокус, первая леди Украины во время войны старается как можно больше общаться с международными журналистами, чтобы весь мир знал, что происходит в нашей стране во время полномасшабной войны с Россией. Недавно Елена Зеленская рассказала немецкими журналистам о том, что ее семью преследуют, и попросила европейцев не относиться к войне в Украине как к чему-то далекому.