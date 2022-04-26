Олена Зеленська розповіла, куди евакуювали сиріт із Краматорська

Разом із дітьми у Швейцарію вирушила кішка Соня — улюблениця вихованців дитячого центру соціально-психологічної реабілітації в Краматорську.

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Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як відбулася евакуація вихованців Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації. За словами дружини президента, з міста, охопленого війною, вдалося вивезти 50 дітей віком від 4 до 16 років — сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Разом із ними із Краматорська забрали кішку Соню — улюбленицю вихованців центру реабілітації.

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"Кішка Соня їде в автобусі по черзі в усіх на руках. Вона — улюблениця та загальний антистрес для вихованців і вихователів Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Днями вони вже вдруге переїхали через війну, яка наздогнала їхнє рідне місто через росіян", — написала Олена Зеленська в Instagram.

За словами першої леді, спочатку всіх дітей разом із кішкою Сонею евакуювали і Івано-Франківськ, а звідти на запрошення Адміністрації кантону Берн через Будапешт привезли у Швейцарію.

За словами Зеленської, усі вихованці Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації щороку знаходили нові сім'ї. Напередодні війни одна з маленьких вихованок знайшла батьків, які дуже хотіли її удочерити, але через воєнні дії не встигли цього зробити.

"Але ми обіцяємо їй: вона зустрінеться з батьками одразу після нашої перемоги", — запевнила Зеленська.

Перша леді наголосила, що у Швейцарії вихованці з Краматорська отримають найкращі школи та розвиток і зможуть засинати й прокидатися без жахливих звуків сирен, що сповіщають про повітряні тривоги.

Як писав раніше Фокус, Олена Зеленська активно спілкується із зарубіжними журналістами, щоб якомога більше розповідати про те, що відбувається в Україні під час повномасштабної війни з Росією. Нещодавно в інтерв'ю журналу Vogue перша леді розповіла історії українських жінок, які переживають лихоліття, і попросила європейців ставитися до біженців із України як до своїх.