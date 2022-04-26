Елена Зеленская рассказала, куда эвакуировали сирот из Краматорска

Вместе с детьми в Швейцарию отправилась кошка Соня — любимица воспитанников детского центра социально-психологической реабилитации в Краматорске.

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Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как прошла эвакуация воспитанников Краматорского центра социально-психологической реабилитации. По словам супруги президента, из города, охваченного войной, удалось вывезти 50 детей в возрасте от 4 до 16 лет — сирот и детей, лишенных родительской опеки. Вместе с ними из Краматорска забрали кошку Соню — любимицу воспитанников центра реабилитации.

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"Кошка Соня едет в автобусе поочередно у всех на руках. Она – любимица и общий антистресс для воспитанников и воспитателей Краматорского центра социально-психологической реабилитации детей. На днях они уже второй раз переехали из-за войны, которая настигла их родной город из-за россиян" — написала Елена Зеленская в Instagram.

По словам первой леди, сначала всех детей вместе с кошкой Соней эвакуировали в Ивано-Франковск, а оттуда по приглашению Администрации кантона Берн через Будапешт привезли в Швейцарии.

По словам Зеленской, все воспитанники Краматорского центра социально-психологической реабилитации каждый год находили новые семьи. Накануне войны одна из маленьких воспитанниц нашла родителей, которые очень хотели ее удочерить, но из-за военных действий не успели этого сделать.

"Но мы обещаем ей: она встретится с родителями сразу после нашей победы" — заверила Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что в Швейцарии воспитанники из Краматорска получат лучшие школы и развитие и смогут засыпать и просыпаться без ужасных звуков сирен, оповещающих о воздушных тревогах.

Как писал ранее Фокус, Елена Зеленская активно общается с зарубежными журналистами, чтобы как можно рассказывать о том, что происходит в Украине во время полномасштабной войны с Россией. Недавно в интервью журналу Vogue первая леди рассказала истории украинских женщин, которые переживают тяжелые часы войны, и попросила европейцев относиться к беженцам из Украины как к своим.