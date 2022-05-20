Зеленського назвали найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Фінальні результати видання оголосить 23 травня.

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Читачі журналу TIME обрали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною року. Про це повідомляють у публікації Time.

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За українського гаранта проголосували 3,3 мільйона людей у всьому світі, тобто 5% читачів.

На другому місці опинився генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск — за нього проголосували 3,5% читачів. У виданні згадують, що ще в грудні минулого року Маска називали людиною року за версією журналу TIME. Він удостоївся такого звання завдяки своєму вкладу в життя на Землі та, можливо, поза її межами.

Третє місце в голосуванні зайняв прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон — йому віддали 3,4% голосів читачів. У виданні нагадали, що на початку 2022 року репутацію Джонсона зіпсували новини про те, що він порушував карантин, який у зв'язку з пандемією коронавірусу запровадив його уряд по всій країні.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце з 3,1%. На думку видання, американський гарант отримав високу оцінку читачів журналу завдяки реакції його адміністрації на повномасштабну війну в Україні.

TIME100 — це щорічний список найупливовіших людей світу за версією журналу Time, яких спочатку визначають читачі за допомогою голосування, а потім остаточний список складає редакція видання. Найвпливовішими людьми в різні роки ставали політики, підприємці, артисти, спортсмени. Той, хто посідає перше місце в ТОП-100 за версією журналу TIME, стає людиною року. Офіційні результати голосування оголосять 23 травня.

Фокус раніше писав про те, хто зі знаменитостей з'являвся на обкладинках світових видань минулого місяця. Серед них мільярдер Ілон Маск і королева Єлизавета. Також впливові видання активно висвітлювали тему повномасштабної війни в Україні.

Також Фокус писав про те, що нашу країну підтримують у всіх куточках світу. Топові видання видають цілі номери, присвячені подіям в Україні. Наприклад, французьке видання Antidote magazine присвятило обкладинку Україні. На фото, зробленому незадовго до початку повномасштабної війни, позує 13-річна українська модель Baby Uli біля Арки дружби народів у Києві. А у березні 2022 року обкладинку польського Vogue проілюструвала українська художниця Олена Ємчук.