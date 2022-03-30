Обкладинку польського Vogue проілюструвала українська художниця

Журнал Vogue Polska висловив солідарність Україні в боротьбі з російськими окупантами.

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Світ моди продовжує підтримувати нашу країну в боротьбі з російськими окупантами. На цей раз польський журнал Vogue присвятив квітневий номер подіям в Україні. На обкладинці, яку проілюструвала українська художниця та фешн-фотограф Єлена Ємчук, зображена жінка в жовтій сукні з синьою накидкою та з розпростертими руками та голуб миру з оливковою гілкою, а поруч напис — "Slava Ukraini!".

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"Ми надали майданчик українським художникам. Ці неймовірні та дуже емоційні витвори мистецтва дуже різні, але мають багато спільного — потужну силу та надію, що цей кошмар скоро закінчиться", — прокоментувала новий номер журналу головна редакторка Vogue Polska Іна Лекевич.

Як писав раніше Фокус, журнал ELLE Франція присвятив свій березневий випуск подіям в Україні. На обкладинці, виконаній у синьо-жовтих тонах, була фотографія дівчинки з намальованим українським прапором.