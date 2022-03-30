Обложку польского Vogue проиллюстрировала украинская художница

Журнал Vogue Рolska выразил солидарность Украине в борьбе с российскими оккупантами.

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Мир моды продолжает поддерживать нашу страну в борьбе с российскими оккупантами. На этот раз польский журнал Vogue посвятил апрельский номер событиям в Украине. На обложке, которую проиллюстрировала украинская художница и фэшн-фотограф Елена Емчук, изображена​ женщина в желтом платье с синей накидкой и с распростертыми руками и голубь мира с оливковой ветвью, а рядом надпись — "Slava Ukraini!".

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"Мы предоставили площадку украинским художникам. Эти невероятные и очень эмоциональные произведения искусства очень разные, но имеют много общего — мощную силу и надежду, что этот кошмар скоро закончится", — прокомментировала новый номер журнала главный редактор Vogue Polska Ина Лекевич.

Как писал ранее Фокус, журнал ELLE Франция посвятил свой мартовский выпуск событиям в Украине. На обложке, выполненной в сине-желтых тонах, была фотография девочки с нарисованным на щеке украинским флагом.