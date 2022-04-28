Французьке видання Antidote magazine присвятило обкладинку Україні

Фото для обкладинки було знято за кілька днів до початку повномасштабної війни.

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Французьке видання Antidote magazine присвятило нову обкладинку Україні. На фото, яке було зняте 17 лютого 2022, позує 13-річна українська модель Baby Uli біля Арки дружби народів у Києві. Юна модель одягнута в образ від Balenciaga та тримає в руці повітряні кульки в кольорах державного прапора України.

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"Війна в Україні викликала біль від минулої травми, яку я ношу в собі з 1993 року, коли те саме сталося в моїй країні, і я назавжди став біженцем, — прокоментував нову обкладинку креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, який став біженцем після початку воєнних дій зі сторони РФ у Грузії. — Але я також зрозумів, що насправді мають значення найважливіші речі — такі як життя, людська любов та співчуття".

[ + – ] Нова обкладинка французького Antidote magazine

"Ми ніколи не уявляли, що вторгнення, яке триває на Сході України протягом останніх кількох років, охопить всю країну через сім днів (після знятого фото для обкладинки — ред.). Ми залишили своє рішення опублікувати його, щоб підтвердити нашу беззастережну відданість свободі та миру. Команда "Антидоту" також мобілізувалася для організації благодійного розпродажу, усі вилучені кошти будуть передані OutRight Action International, організації, яка підтримує ЛГБТКІА+ біженців та мешканців України", — прокоментувала нову обкладинку команда французького журналу.

[ + – ] Команда "Антидоту" мобілізувалася для організації благодійного розпродажу на допомогу Україні

Мер столиці України Віталій Кличко пропонує перейменувати відоме місце в центрі Києва, Арку дружби народів на Арку свободи українського народу. А пам'ятник під нею, який символізував дружбу між Росією та Україною, уже знесли.

З початку повномасштабної війни в Україні низка світових глянців присвятила подіям в Україні свої перші шпальти. Серед них журнал ELLE Франція.