У Києві знесли пам'ятник трудящим під аркою Дружби народів (відео)

Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

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У центрі Києва демонтують пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений у 1981 році, який символізує собою возз'єднання українського та російського народів. Про це у своєму Telegram-каналі розповіла народна депутатка України Кіра Рудик.

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За її словами, настав час позбутися пам'яток радянського минулого.

"Настав час позбавлятися радянських і російських пам'яток. Усіх цих дружб народів, ватутіних, щорсів. Їм місце у музеї комунізму. На звалищах історії. Завжди не доходили руки. Тепер — дійшли”, — написала нардепка.

Монумент, якого перебував під аркою Дружби народів у столиці, являв собою двох трудящих — українського та російського робітника, які разом підняли стрічку з Орденом Дружби народів. Під час демонтажу в скульптури російського робітника відвалилася голова.

Нагадаємо, що знесення пам'ятника під аркою Дружби народів анонсував мер Києва Віталій Кличко. За його словами, композицію, присвячену Переяславській раді, тимчасово приховають від очей киян і демонтують пізніше, а титанову арку не прибиратимуть — її перейменують і пофарбують у національні кольори України.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому російськими військами Генічеську на центральній площі відновили пам'ятник Леніну. За словами першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, окупаційна влада "продовжує свої експерименти з переміщення в минуле".