У Києві приберуть статую, яка символізує "возз'єднання" України та Росії (фото)

Скульптура, що зображає двох робітників, встановлена під Аркою Дружби на схилах Дніпра.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З-під Арки Дружби, яка віднедавна прикрашена символічною тріщиною, приберуть бронзову скульптуру двох робітників, встановлену "на відзначення возз'єднання України з Росією". Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Своє ставлення до України Росія ознаменувала звірськими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст та селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" приберуть з центру Києва", — написав київський мер.

[ + – ] Скульптура, яку приберуть найближчим часом Фото: КГГА

Другу скульптурну композицію, що знаходиться під Аркою, створили за мотивами Переяславської Ради, яка містить постаті Богдана Хмельницького та російського посла, боярина Василя Бутурліна, Кличко також пообіцяв прибрати. Але пізніше. Спочатку її закриють оздоблювальними матеріалами. Скульптурну композицію із червоного граніту демонтувати важче, ніж бронзову.

Арку мер пообіцяв залишити на колишньому місці.

"Арку ж із титанових листів перейменуємо — старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапора", — пообіцяв Кличко.

Нагадаємо, двох бронзових робітників, які піднімають над головами стрічку з Орденом Дружби народів, встановили у 1982 році. Відкриття відбулося після чотирирічного будівництва та було приурочене до 60-річного ювілею утворення СРСР. Скульптурно-архітектурна композиція замінила літню естраду, що знаходилася тут.

[ + – ] Скульптури під Аркою Фото: КГГА

Раніше у Києві на площі Перемоги демонтували два бронзові зображення орденів із профілем радянського вождя Володимира Леніна.

А в Тернополі та Мукачеві прибрали пам'ятники Пушкіну. "Тернопіль — без пам'ятника Пушкіну. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших", — заявив мер Тернополя Сергій Надал.

Тим часом, Ужгородська міська рада ухвалила рішення про перейменування 58 вулиць міста, пов'язаних із Росією чи СРСР. Перевагу нададуть гідним місцевим діячам, а десь вулицям повернуть назви дорадянського періоду;