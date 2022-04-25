В Киеве уберут статую, символизирующую "воссоединение" Украины и России (фото)

Скульптура, изображающая двух рабочих, установлена под Аркой Дружбы на склонах Днепра.

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Из-под Арки Дружбы, которая с недавних пор украшена символической трещиной, уберут бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную "на ознаменование воссоединения Украины с Россией". Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", — написал киевский мэр.

[ + – ] Скульптура, которая будет убрана в ближайшее время Фото: КГГА

Вторую скульптурную композицию, которая находится под Аркой, была создана по мотивам Переяславской Рады и содержит фигуры Богдана Хмельницкого и русского посла, боярина Василия Бутурлина, Кличко также пообещал убрать. Но попозже. Сначала ее закроют отделочными материалами. Скульптурную композицию из красного гранита демонтировать тяжелей, чем бронзовую.

Арку мэр пообещал оставить на прежнем месте.

"Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", — пообещал Кличко.

Напомним, двух бронзовых рабочих, вздымающих над головами ленту с Орденом Дружбы народов, установили в 1982 году. Открытие состоялось после четырехлетнего строительства и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР. Скульптурно-архитектурная композиция заменила находившуюся здесь летнюю эстраду.

[ + – ] Скульптуры под Аркой Фото: КГГА

Ранее в Киеве на площади Победы демонтировали два бронзовых изображения орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина.

А в Тернополе и Мукачево убрали памятники Пушкину. "Тернополь – без памятника Пушкину. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство российских писателей, композиторов и других", — заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

Тем временем, Ужгородский городской совет принял решение о переименовании 58 улиц города, связанных с Россией или СССР. Преимущество будет предоставлено достойным местным деятелям, а где-то улицам вернут названия досоветского периода;