Операция "Переименование": в Ужгороде сменят названия 58 улиц (видео)

Окончательное решение будет принято на сессии городского совета после общественного обсуждения. С момента их объявления должно пройти два месяца.

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Ужгородский городской совет принял решение о переименовании 58 улиц города, связанных с Россией или СССР. Об этом сообщается на официальной странице государственного органа в Facebook.

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По итогам заседания комиссии был определен алгоритм, по которому будет произведена смена имен городских улиц. В частности, городские чиновники пришли к следующим критериям:

преимущество будет предоставлено достойным местным деятелям;

где возможно и уместно — вернуть названия досоветского периода;

особое внимание уделить названиям улиц в микрорайоне Малый Галагов;

названия в честь героев нынешней войны, в том числе и городов, определить после Победы;

провести самое широкое общественное обсуждение, чтобы как можно жителей Ужгорода внесли свои предложения;

Анализ предложений решено провести на следующем заседании комиссии Ужгородского городского совета, которая запланирована на 22 апреля.

[ + – ] В Ужгороде рассматривают вопрос о переименовании 58 улиц

В соответствии с законом, окончательное решение будет принято после общественного обсуждения, которые длятся два месяца с момента их объявления. При этом, отмечается, что больших средств эта операция не потребует: будет достаточно просто заменить таблички с названиями улиц.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве, в микрорайоне Троещина, было решено переименовать трамвайную остановку "Ватутина" на остановку имени Шухевича. Решение киевских чиновников предусматривает, что декоммунизации также подлежит остановка для маршруток и автобусов — ее также назовут на честь Шухевича.

Также мы сообщали, что испанский город Фуэнтес-де-Андалусия в течение недели будет называться Украиной. Улицы города будут названы именами украинских городов, пострадавших в результате вторжения армии РФ в Украину.