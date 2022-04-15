Операція "Перейменування": в Ужгороді змінять назви 58 вулиць (відео)

Остаточне рішення буде ухвалено на сесії міської ради після громадського обговорення. З моменту їхнього оголошення має минути два місяці.

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Ужгородська міська рада ухвалила рішення про перейменування 58 вулиць міста, пов'язаних із Росією чи СРСР. Про це повідомляється на офіційній сторінці державного органу у Facebook.

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За підсумками засідання комісії було визначено алгоритм, за яким буде проведена зміна імен міських вулиць. Зокрема, міські чиновники дійшли таких критеріїв:

перевагу буде надано гідним місцевим діячам;

де можливо та доречно повернути назви дорадянського періоду;

особливу увагу приділити назв вулиць у мікрорайоні Малий Ґалаґов;

назви на честь героїв нинішньої війни, у тому числі міст, визначити після Перемоги;

провести найширше громадське обговорення, щоб якомога жителів Ужгорода внесли свої пропозиції;

Аналіз пропозицій вирішено провести на наступному засіданні комісії Ужгородської міської ради, яка запланована на 22 квітня.

[ + – ] В Ужгороді розглядають питання про перейменування 58 вулиць

Відповідно до закону, остаточне рішення буде ухвалено після громадського обговорення, що триває два місяці з моменту їх оголошення. При цьому зазначається, що великих коштів ця операція не вимагатиме: досить просто замінити таблички з назвами вулиць.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві, на мікрорайоні Троєщина, було вирішено перейменувати трамвайну зупинку "Ватутіна" на зупинку імені Шухевича. Рішення київських чиновників передбачає, що декомунізації також підлягає зупинка для маршруток і автобусів — її також назвуть на честь Шухевича.

Також ми повідомляли, що іспанське місто Фуентес-де-Андалусія протягом тижня називатиметься Україною. Вулиці міста будуть названі іменами українських міст, які постраждали внаслідок вторгнення армії РФ в Україну.