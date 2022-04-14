Іспанське місто Фуентес-де-Андалусія протягом тижня називатиметься "Україною" (фото)

Вулиці міста будуть названі іменами українських міст, які постраждали внаслідок вторгнення армії РФ в Україну.

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Іспанське місто Фуентес-де-Андалусія, де проживає 7 200 осіб, на час великодніх свят змінить свою назву на "Україна", а також перейменує деякі вулиці назвами українських міст на знак солідарності з українським народом, що постраждав від наслідків війни. Про це повідомляє іспанське видання Diario De Sevilla.

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На деяких вулицях міста вже встановлено меморіальні дошки з назвами таких міст як Київ, Маріуполь, Харків, Херсон і Одеса.

За словами мера севільського містечка Франциско Мартінеса, це рішення є актом солідарності іспанців із Україною, територія якої опинилася під ударами армії РФ.

Також ця ініціатива завершена ідеєю продемонструвати солідарність із іншими місцями у світі, що страждають від війни, тому інші вулиці називатимуться Ефіопія, Сирія, Ємен, Палестина чи Афганістан.

Як повідомляє видання Sevilla ABC, у місті також пройде інформаційна кампанія, що включає "інтерактивну програму новин", яка поєднала Фуентес-де-Андалусію в прямому ефірі зі спеціальними кореспондентами TVE, La Vanguardia, RNE і Associated Press в Україні. Так мешканці міста можуть у прямому ефірі отримувати інформацію в цей період безпосередньо з місця подій в Україні.

Нагадаємо, що муніципальна влада Мадрида прийняла рішення про перейменування деяких вулиць поблизу посольства Росії. Одна з вулиць по сусідству з посольством Росії носитиме назву Буча або Ірпінь, на знак пам'яті загиблих громадян України під час звірств російської армії.

Уряд Іспанії 5 квітня прийняв рішення вислати 25 дипломатів і співробітників посольства Російської Федерації в Мадриді. Цей крок було зроблено у відповідь на воєнні злочини, які вчинили російські війська в Україні.