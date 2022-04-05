Відповідь на звірства в Україні: Іспанія та країни Балтії висилають російських дипломатів

Естонія та Латвія вишлють 27 дипломатів. Литва перша після початку війни в Україні знизила рівень відносин із РФ і відкликала посла з Москви.

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Уряд Іспанії вирішив вислати 25 дипломатів та співробітників посольства Російської Федерації в Мадриді у відповідь на воєнні злочини, які вчинили російські війська в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише газета El Pais.

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Остаточний список персон нон ґрата ще не закритий, деякі з висланих дипломатів є шпигунами та становлять загрозу безпеці Іспанії, зазначив міністр.

Альбарес сказав, що дипломатам РФ дадуть кілька днів на те, щоб залишити країну. Посол Росії в Мадриді Юрій Корчагін не входить до групи висланих дипломатів, зауважив глава іспанської дипломатії.

"Ні, посол не включений, тому що ми хочемо дати можливість діалогу. Ми хочемо зберегти фігуру посла тут, а також нашого посла в Москві", — наголосив він.

У Москві вже пригрозили відповідною відповіддю на висилку 25 російських дипломатів з Іспанії.

Злочини ЗС РФ в Україні — відповідь країн Балтії

МЗС Естонії вирішило вислати 14 співробітників посольства РФ у Таллінні, семеро з яких мають дипломатичний статус. Послу Російської Федерації Володимиру Ліпаєву вручили ноту про закриття генерального консульства в Нарві та консульського відділу посольства РФ у Тарту.

Віцеканцлер МЗС Март Вольмер зазначив, що співробітники мають залишити Естонію до 30 квітня. На його думку, в нинішній ситуації не можна говорити про нормальні відносини, тому що Росія серйозно порушує міжнародне право та зобов'язання.

[ + – ] Будівля МЗС Естонії в центрі Таллінна

Дії Росії в Україні неприйнятні, країна-агресор має вивести війська та понести відповідальність за збитки, завдані війною.

Крім цього, Латвія вишле 13 російських дипломатів і закриє генконсульства Росії в Даугавпілсі та Лієпаї, написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він наголосив, що таке рішення ухвалено після звірств, скоєних ЗС РФ в Україні.

Литва 4 квітня вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із РФ та відкликати посла з Москви. Російському послу наказали залишити країну, також закриють консульство Росії в Клайпеді.

[ + – ] Будівля посольства Росії в Литві

Так Литва стала першою країною, яка після початку війни РФ з Україною відкликала свого посла з Москви та вимагала виїзду посла РФ із Вільнюса.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва дасть "відповідну відповідь" на висилку дипломатів з Латвії та Естонії.

Нагадаємо, що 5 квітня Італія, Франція, Швеція та Данія вирішили вислати російських дипломатів через загрозу нацбезпеці. Працівників посольств РФ підозрюють у шпигунстві.

А 29 березня Нідерланди, Ірландія, Чехія та Бельгія вирішили вислати 40 російських дипломатів. Наступного дня Словаччина вислала 35 дипломатів, які працювали в посольстві РФ у Братиславі.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі 23 березня підготувало список із 45 співробітників дипмісії РФ, яких потрібно вислати з країни.