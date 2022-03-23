Польща має намір вислати російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві

У МЗС Польщі терміново викликали російського посла. Агентство внутрішньої безпеки країни підготувало список із 45 співробітників дипмісії РФ, які підлягають висилці.

Польща має намір вислати з країни 40 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунській діяльності. Про це повідомляє Рap.pl.

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Міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що Агентство внутрішньої безпеки країни підготувало список із 45 співробітників дипмісій, які, ймовірно, співпрацюють із спецслужбами з РФ.

У середу, 23 березня, до міністерства закордонних справ Польщі терміново викликали посла РФ Сергія Андрєєва, від якого можуть вимагати вислати дипломатів.

Зазначається, що в цьому списку містяться 45 імен співробітників російської дипмісії, діяльність яких, імовірно, не відповідала Віденській конвенції про дипвідносини. Це може бути найбільшою висилкою дипломатів в історії відносин РФ та Польщі.

Це співробітники посольства РФ у Варшаві та їхні родичі, які під прикриттям мали збирати конфіденційні дані та вербувати громадян Польщі для співпраці на користь Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що відсутність високих результатів ЗС РФ на полі бою частково пояснюється ізоляцією та параноєю Путіна. Тому російський лідер і надалі може обирати шлях ескалації замість дипломатії – навіть у міру того, як процес врегулювання набирає обертів. Майже 70-річний експолковник ФСБ бачить у війні можливість відновлення панування РФ на світовій арені.