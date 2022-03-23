Польша намерена выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

В МИД Польши срочно вызвали российского посла. Агентство внутренней безопасности страны подготовило список из 45 сотрудников дипмиссии РФ, которые подлежат высылке.

Польша собирается выслать из страны 40 российских дипломатов, которых подозревают в шпионской деятельности. Об этом сообщает Рap.pl.

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Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности страны подготовило список из 45 сотрудников дипмиссий, которые, предположительно, сотрудничают со спецслужбами из РФ.

В среду, 23 марта, в министерство иностранных дел Польши в срочном порядке был вызван посол РФ Сергей Андреев, от которого могут потребовать выслать дипломатов.

Отмечается, что в этом списке содержатся 45 имен сотрудников российской дипмиссии, чья деятельность, предположительно, не соответствовала Венской конвенции о дипотношениях. Это может быть крупнейшей высылкой дипломатов в истории отношений РФ и Польши.

Это сотрудники посольства РФ в Варшаве и их родственники, которые под прикрытием должны были собирать конфиденциальные данные и вербовать граждан Польши для сотрудничества в интересах России.

Ранее Фокус сообщал, что отсутствие высоких результатов ВС РФ на поле боя отчасти объясняется изоляцией и паранойей Путина. По этой причине российский лидер и в дальнейшем может выбирать путь эскалации вместо дипломатии – даже по мере того, как процесс урегулирования набирает обороты. Почти 70-летний экс-полковник ФСБ видит в войне возможность восстановления господства РФ на мировой арене.